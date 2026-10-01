Horóscopo chino de octubre 2026: la predicción para cada signo

El horóscopo chino de octubre 2026 anticipa un período atravesado por movimientos emocionales, cambios y asuntos pendientes que vuelven a ocupar el centro de la escena. Según las predicciones de Ludovica Squirru, algunos signos deberán aprender a poner límites y administrar mejor su energía, mientras que otros tendrán la posibilidad de sanar, concentrarse en sus proyectos o cerrar ciclos.

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El mes estará regido por la energía del Perro, una combinación que, de acuerdo con la astróloga, invita a revisar determinadas actitudes y prestar mayor atención a las necesidades personales. Las predicciones abarcan los 12 animales del horóscopo chino y plantean escenarios diferentes para cada uno.

Horóscopo chino octubre 2026: predicciones para cada signo

Rata

Octubre puede resultar exigente para las personas nacidas bajo el signo de la Rata, especialmente por la interacción entre las energías del Perro y el Caballo. Según Squirru, los días 7, 19 y 31 podrían ser particularmente difíciles. La recomendación pasa por no sobrecargar la agenda, evitar iniciar demasiados proyectos y aprender a decir que no. Delegar tareas y tener paciencia serán claves para preservar la energía y no perder parte de lo conseguido.

Búfalo

Los Búfalos podrían atravesar diferencias en el plano amoroso, que no necesariamente estarán relacionadas con infidelidades, sino con distintas formas de pensar o de interpretar la vida. El mes también puede despertar un fuerte deseo de modificar el entorno. Sin embargo, la predicción recomienda distinguir entre cambios realmente necesarios e incomodidades pasajeras antes de tomar decisiones importantes.

Horóscopo chino 2026.

Tigre

Para el Tigre, la diplomacia será fundamental durante octubre. Expresar pensamientos sin filtros podría profundizar conflictos existentes o generar nuevas enemistades. Según Squirru, cuando sea posible será preferible evitar determinados trabajos en equipo. En situaciones inevitables, la mediación de personas nacidas bajo los signos de la Cabra o el Búfalo podría ayudar a reducir las tensiones.

Conejo

El mes del Perro puede potenciar el entusiasmo de los Conejos y despertar ganas de transformar el entorno. Quienes pertenecen a este signo podrían sentir un deseo renovado de hacer algo diferente. La predicción señala que será importante canalizar ese impulso desde la compasión, la sanación y la búsqueda de seguridad, evitando decisiones apresuradas o acciones riesgosas.

Dragón

Octubre aparece como un período de orden emocional y sanación para los Dragones. Durante las primeras dos semanas podrían encontrar mayor claridad para tomar decisiones e incluso animarse a pedir disculpas. Quienes hayan atravesado pérdidas podrían seguir sintiendo dolor, aunque el proceso de recuperación avanzaría. La recomendación es aceptar con apertura la ayuda que puedan ofrecer otras personas.

Serpiente

Para las Serpientes, octubre puede traer sorpresas positivas y momentos de buena suerte. Sin embargo, Squirru advierte que esto no significa que todo esté garantizado. La recomendación es evitar excesos con juegos, inversiones y apuestas y prestar atención al bienestar emocional. El contacto con familiares y amistades de confianza puede funcionar como una fuente de contención.

Caballo

Los Caballos deberán evitar los riesgos durante octubre, especialmente los días 7, 19 y 31. Según la predicción, esas fechas estarán atravesadas por una energía particularmente intensa para este signo. En lugar de buscar nuevas aventuras, el período puede aprovecharse para retomar proyectos pendientes, meditar y concentrarse. La lectura, el arte y la música aparecen como actividades que pueden aportar inspiración.

Cabra

Las personas nacidas bajo el signo de la Cabra tendrán una mayor capacidad de concentración durante octubre. La combinación energética del mes puede resultar especialmente favorable para el aprendizaje y las actividades intelectuales. También será un buen momento para comenzar una disciplina y sostenerla en el tiempo. La predicción destaca especialmente la importancia de incorporar estructura y constancia.

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Mono

El Mono puede encontrarse con situaciones incómodas, aunque contará con herramientas emocionales para atravesarlas. Octubre podría favorecer la capacidad de adaptación y ayudar a establecer límites claros. Los días 2, 14 y 26 tendrán una energía particular para este signo. Según Squirru, los Monos podrán utilizar sus recursos emocionales para asumir posiciones de liderazgo, ayudar a otras personas y mantener la calma.

Gallo

Para los Gallos, octubre será un mes tranquilo, por lo que la predicción no recomienda buscar desafíos demasiado grandes. Podrían contar con menos energía para calcular riesgos o concentrarse en situaciones que demanden demasiada atención. Comenzar a hacer ejercicio y establecer nuevas rutinas puede ayudar a enfocarse en objetivos pequeños. En el plano emocional, la música y el teatro aparecen como espacios vinculados con la recuperación y la tranquilidad.

Perro

Octubre es el mes propio del Perro, que podría experimentar una actividad mental especialmente intensa. Según la predicción, este movimiento podría repercutir en la digestión, particularmente en quienes ya atraviesan dificultades relacionadas con el estrés. En el plano afectivo, algunos Perros podrían disfrutar especialmente del período. Para otros, el desafío estará en apoyarse en personas cercanas para atravesar las situaciones que puedan aparecer.

Chancho

Los Chanchos tendrán un mes marcado por aprendizajes emocionales y cierres de ciclos. La predicción plantea que la felicidad será un proceso que deberá trabajarse desde la experiencia y no solamente desde la teoría. La energía del Perro favorecerá la posibilidad de perdonar, sanar situaciones del pasado y avanzar después de revisar lo vivido.