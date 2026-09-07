Horóscopo de Mhoni Vidente para septiembre 2026: las predicciones para cada signo

Septiembre se presenta, según las predicciones de Mhoni Vidente, como un mes marcado por los cambios, los nuevos proyectos y la necesidad de cerrar determinadas etapas. La astróloga y tarotista mexicana elaboró un pronóstico para los 12 signos en el que aparecen oportunidades laborales, viajes, movimientos económicos y definiciones en el plano sentimental.

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Las predicciones también incluyen una carta del tarot para cada signo, un arcángel asociado, días considerados favorables, números de la suerte y advertencias sobre distintos aspectos de la vida cotidiana. Se trata de interpretaciones astrológicas y esotéricas, por lo que deben leerse como tales y no como previsiones comprobables.

Las predicciones para cada signo durante septiembre de 2026, según Mhoni Vidente

Aries

Septiembre estará dominado por El Mago, una carta que Mhoni Vidente vincula con nuevos desafíos y satisfacciones económicas. El signo podría atravesar viajes relacionados con vacaciones o nuevos proyectos laborales. También aparece la posibilidad de resolver favorablemente un asunto legal. La predicción recomienda dejar atrás el pasado y avanzar. Sus números mágicos son 04, 13 y 25, y su mejor día será el jueves.

Tauro

La Rueda de la Fortuna marca un período favorable para alcanzar estabilidad económica y amorosa. La astróloga señala que puede ser un buen momento para realizar trámites legales, cambiar de trabajo o retomar los estudios. También advierte sobre los gastos impulsivos y recomienda comenzar a ahorrar. Sus números de la suerte son 07, 18 y 33, mientras que el miércoles será su día destacado.

Géminis

El signo aparece bajo la influencia de El Diablo, una carta que lleva a Mhoni a recomendar cautela con las personas del entorno. En el ámbito laboral podría llegar un nuevo contrato y surgir oportunidades para iniciar un negocio propio. En cambio, el amor puede presentar complicaciones para quienes están en pareja. Los números mágicos son 15, 24 y 44, con el lunes como día indicado.

Cáncer

El Carruaje representa para este signo una etapa de reinvención y transformación. La predicción anticipa crecimiento económico y profesional, además de dos viajes que podrían resultar importantes. En el amor habrá dudas sobre la continuidad de una relación y posibilidad de renovación sentimental. Sus números mágicos son 03, 12 y 77 y sus colores, azul y blanco.

Leo

La carta del Sol aparece asociada al progreso y la superación. Mhoni Vidente anticipa oportunidades económicas, dinero extra por comisiones o pagos atrasados y la posibilidad de retomar los estudios. Sin embargo, recomienda prestar atención a posibles conflictos laborales. En el plano sentimental, septiembre podría marcar el final de una relación que ya no funciona. Sus números son 19, 31 y 37.

Virgo

Septiembre es presentado como un mes especialmente favorable para el signo, con el As de Oros como carta del tarot. La predicción señala nuevos proyectos laborales, transformaciones y hasta la posibilidad de iniciar un emprendimiento. También aparecen viajes y cambios importantes en la vida personal. En el amor, Mhoni advierte sobre celos, enojos y posibles rupturas si no existe una buena comunicación. Los números de la suerte son 05, 27 y 52.

Mhoni Vidente.

Libra

El Loco acompaña al signo durante septiembre y, según la astróloga, favorece la resolución de asuntos legales y migratorios. También es un período propicio para cambios laborales, ordenar las finanzas y fortalecer las relaciones sociales. Después del 21 de septiembre, con el comienzo de su etapa de cumpleaños, Libra podría experimentar una renovación personal y económica. Sus números son 23, 32 y 64.

Escorpio

El Juicio marca un mes de cambios personales y búsqueda de estabilidad emocional. La predicción habla de crecimiento profesional, reconocimiento en el trabajo y posibilidades de resolver trámites vinculados con visas, migración o créditos bancarios. En el amor, será un período para dejarse querer y abrirse a nuevas posibilidades. Sus números mágicos son 02, 06 y 30.

Sagitario

La carta del Emperador anuncia cambios importantes y un período de crecimiento, siempre que el signo logre dejar de lado el ego y la soberbia. Mhoni Vidente anticipa posibilidades de estudiar, emprender y buscar nuevos rumbos en el extranjero. También podrían aparecer viajes o incluso un cambio de residencia a otro país. Sus números de la suerte son 08, 16 y 27.

Capricornio

Con el As de Bastos, septiembre aparece como un momento para fortalecer el patrimonio y ordenar la vida personal. La predicción recomienda alejarse de amistades o vínculos tóxicos y prestar atención a las finanzas. También podrían resolverse pagos atrasados y trámites de residencia o pasaporte. Un amor del pasado podría reaparecer. Sus números son 01, 18 y 43.

Acuario

La Torre aparece como símbolo de oportunidades nuevas y movimientos importantes. El signo podría atravesar un mes favorable en el trabajo y realizar viajes. Mhoni también anticipa independencia respecto de la familia y la necesidad de tomar decisiones propias. En el amor, podría aparecer una nueva persona, posiblemente de Aries o Libra. Sus números mágicos son 09, 11 y 69.

Piscis

La Estrella marca un período de crecimiento personal y económico. Según la predicción, septiembre puede traer cambios laborales, mayores ingresos y la resolución de situaciones familiares. En el plano sentimental, alguien del trabajo podría desarrollar sentimientos por el signo. Los números de la suerte son 10, 20 y 38, y el martes será su día mágico.