Horarios del subte C: así funciona el servicio de cada día

La Línea C de subte es una de las más usadas entre las opciones de transporte público en la ciudad de Buenos Aires, ya que une las estaciones cabeceras de Constitución y Retiro, donde a su vez se encuentran las principales estaciones de trenes y colectivos de larga distancia. Se trata de una línea clave para quienes quieren moverse por la ciudad porteña y por eso es crucial conocer sus horarios.

Cómo funciona la línea C: a qué hora abre y cierra el subte

La línea C es clave para los usuarios que necesitan atravesar la ciudad o combinar diferentes medios de transporte. En detalle, puede combinarse con las líneas A, B, D y E del subte. De acuerdo con información publicada por Emova, el servicio en todas las líneas, incluida la C, comienza de manera diferenciada según el día:

De lunes a viernes : la circulación arranca a las 5.30 hs.

: la circulación arranca a las 5.30 hs. Los sábados: a las 6.00 hs.

a las 6.00 hs. Los domingos y feriados: a las 8.00 hs.

¿A qué hora pasa el último subte de la línea C?

El subte también deja de funcionar en horarios diferenciados según el día:

Lunes a viernes : el último tren parte de la estación Constitución sale a las 23.19, mientras que desde Retiro a las 23.33 hs.

: el último tren parte de la estación Constitución sale a las 23.19, mientras que desde Retiro a las 23.33 hs. Los sábados: el servicio se extiende levemente y el último tren sale de Constitución a las 23.40 y de Retiro a las 23.54 hs.

el servicio se extiende levemente y Los domingos y feriados: la salida del último servicio desde Constitución a las 22.21 y desde Retiro a las 22.34 hs.

Cómo es el recorrido de la línea C: la frecuencia y sus estaciones

La línea C del Subte logra conectar sitios claves de la ciudad de Buenos Aires y es clave para muchos pasajeros. Su recorrido es el siguiente:

Retiro : cabecera norte de la línea. Conecta con las estaciones de trenes Mitre, San Martín y Belgrano Norte.

: cabecera norte de la línea. Conecta con las estaciones de trenes Mitre, San Martín y Belgrano Norte. General San Martín

Lavalle

Diagonal Norte (combinación con las líneas B y D).

(combinación con las líneas B y D). Avenida de Mayo (conexión con la Línea A).

(conexión con la Línea A). Moreno

Independencia (conecta con la Línea E).

(conecta con la Línea E). San Juan

Constitución: cabecera sur de la línea. Conecta con la estación de trenes Constitución del Roca.

En cuanto a la frecuencia, también varía de acuerdo al día de la semana. De lunes a viernes suele pasar cada 3 minutos; los sábados tiene un intervalo de 5, mientras que los domingos y feriados pasa cada 7 minutos.