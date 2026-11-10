A qué hora llega el Papa a Luján y cuál es su recorrido

La visita del papa León XIV a Luján será el último gran acontecimiento de su paso por la Argentina. Este miércoles 11 de noviembre, el Sumo Pontífice llegará a la ciudad bonaerense para encabezar una misa multitudinaria en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en una jornada que convocará a miles de fieles de distintos puntos del país.

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La celebración comenzará a las 10 y estará precedida por un recorrido en Papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta el santuario. En ese sentido, las autoridades ya confirmaron el itinerario, los horarios de la vigilia y el operativo especial de transporte y seguridad.

A qué hora llega el papa León XIV a Luján y cuándo será la misa

El encuentro central con León XIV será el miércoles 11 de noviembre, entre las 10 y las 12, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Antes de la celebración religiosa, el pontífice realizará un recorrido en Papamóvil para saludar a los peregrinos que se acerquen a la ciudad. El trayecto comenzará en la rotonda del tótem de Luján y continuará por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta llegar a la Basílica.

La organización habilitará distintos espacios a los costados de esa avenida para que los fieles puedan observar el paso del vehículo papal. También habrá pantallas gigantes y equipos de audio en diferentes puntos para seguir las actividades.

La llegada de los peregrinos empezará hoy, martes 10 de noviembre. Desde las 16 fue habilitado el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján, por orden de llegada, mientras que a las 18 empezó la vigilia y el festival en el Parque San Martín, donde funciona la Posta del Encuentro.

El cronograma previsto es el siguiente:

Martes 10 de noviembre, 12: comienzan los cortes de acceso vehicular a Luján.

comienzan los cortes de acceso vehicular a Luján. Martes 10, 16: apertura de los Patios de Nuestra Señora de Luján.

apertura de los Patios de Nuestra Señora de Luján. Martes 10, 18: inicio de la vigilia y el festival en el Parque San Martín.

inicio de la vigilia y el festival en el Parque San Martín. Miércoles 11, 0 a 6: ingreso peatonal a Plaza Belgrano exclusivamente con invitación.

ingreso peatonal a Plaza Belgrano exclusivamente con invitación. Miércoles 11, 10 a 12: Santa Misa presidida por el papa León XIV en la Plaza Belgrano.

Cómo será el recorrido del Papamóvil en Luján y dónde podrán verlo

El recorrido del Papamóvil será uno de los momentos más esperados de la visita. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, informó que el vehículo papal circulará por la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano, frente al santuario.

A lo largo de ese trayecto se dispondrán patios y sectores especiales para que los fieles puedan acercarse y saludar al pontífice durante su paso. Los espacios estarán organizados para permitir la observación del recorrido sin interferir con el dispositivo de seguridad.

Papa León XIV.

La misa se realizará frente a la Basílica, en un lugar de fuerte significado religioso para la Argentina. La ciudad de Luján es uno de los principales centros de peregrinación católica del país y recibe cada año a miles de personas que llegan para venerar a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

Cómo llegar a Luján: cortes de rutas, accesos y transporte

Quienes quieran participar de la misa deberán organizar el viaje con anticipación. El operativo de seguridad establece que los cortes de acceso vehicular a Luján comenzó este martes 10 de noviembre a las 12. Desde ese momento, los vehículos particulares no pueden entrar libremente a la ciudad y deben dirigirse a los estacionamientos habilitados.

Desde allí, los peregrinos tienen que completar el trayecto a pie o mediante los servicios de transporte disponibles. Las distancias dependen del acceso elegido: desde la estación de tren de Luján es necesario caminar aproximadamente 3,3 kilómetros; desde la Ruta Provincial 34, unos 3 kilómetros; y desde la Autovía 7, alrededor de 7,3 kilómetros.

Las autoridades recomendaron priorizar el transporte público. Los servicios de las líneas ferroviarias Sarmiento y San Martín tienen frecuencias reforzadas para facilitar el traslado de los fieles.

Además, el miércoles 11, desde la medianoche hasta las 14, permanecerá cerrado el tránsito en ambas manos de la Autovía 7 (Acceso Oeste), en el tramo comprendido entre General Paz y Luján.

Para quienes permanezcan durante la vigilia, está permitido ingresar con mate, termo, alimentos, botellas de agua, bolsas de dormir, aislantes, linternas, reposeras y mochilas de hasta 15 litros. También se recomienda llevar abrigo, protector solar y repelente.

En cambio, no está permitido el ingreso con bebidas alcohólicas, envases de vidrio, armas, elementos punzocortantes, drones, pirotecnia, carpas, sombrillas ni mochilas de más de 15 litros.

La recomendación de las autoridades es consultar los mapas de accesos y cortes antes de salir, calcular el tiempo necesario para las caminatas y llevar únicamente los elementos indispensables. La visita de León XIV tendrá un operativo extraordinario para recibir a los peregrinos y garantizar el desarrollo de una de las celebraciones religiosas más convocantes de su paso por el país.