A qué hora llega el papa León XIV a Córdoba y cuál es su agenda

Después de sus actividades en Buenos Aires y su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, el papa León XIV viajará a Córdoba para protagonizar una de las jornadas centrales de su paso por la Argentina. El avión papal partirá desde Aeroparque a las 7.30 y aterrizará en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9 del martes 10 de noviembre.

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La actividad principal será una misa multitudinaria a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA. Durante su estadía, el Sumo Pontífice también recorrerá las calles de la capital provincial en Papamóvil, saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes y representantes de la Iglesia. Su regreso a Buenos Aires está previsto para las 16.55.

A qué hora llega el papa León XIV a Córdoba y dónde será la misa

Según el cronograma oficial, León XIV llegará a Córdoba el martes 10 de noviembre a las 9, procedente de Buenos Aires. Desde el aeropuerto se trasladará hacia la explanada de la Escuela de Aviación Militar, donde presidirá la Santa Misa Central a partir de las 10.

El predio de FAdeA será el escenario de la celebración religiosa que convocará a miles de fieles de Córdoba y de otras provincias. La actividad tendrá lugar en un espacio de gran capacidad, preparado especialmente para recibir a los peregrinos y facilitar su participación.

La misa será uno de los momentos centrales de la visita apostólica y contará con la presencia de autoridades eclesiásticas y representantes institucionales. Además, el Papa realizará un recorrido en Papamóvil por el predio para saludar a las personas que se acerquen a participar de la celebración.

La Provincia de Córdoba declaró feriado provincial para el martes 10 de noviembre, con el objetivo de facilitar la participación de la población en las actividades previstas y organizar la circulación ante la llegada de visitantes.

El recorrido de León XIV en Papamóvil y el saludo desde el Arzobispado

Después de la misa, el itinerario continuará con un recorrido por las calles de Córdoba. León XIV se trasladará en Papamóvil desde la zona de avenida Colón y Santa Fe, seguirá por avenida Colón, avenida General Paz, avenida Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado.

Alrededor de las 12.30 está previsto que el Pontífice salude a los fieles desde el balcón del edificio, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Se espera que sea otro de los momentos de mayor convocatoria popular, con miles de personas distribuidas a lo largo del recorrido.

Papa León XIV.

La organización dispuso sectores para que los asistentes puedan acercarse y seguir el paso del Papamóvil. La recomendación de las autoridades es elegir un único punto del itinerario y llegar con anticipación, debido a la cantidad de personas que se espera recibir.

A qué hora se reúne León XIV con la Iglesia de Córdoba y cuándo vuelve a Buenos Aires

La agenda de León XIV continuará por la tarde, a las 15.15, con un encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Allí se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Antes del encuentro, el Papa ingresará al templo para rezar en privado. La actividad tendrá un carácter institucional y pastoral, con la participación de representantes de la Iglesia local.

Una vez finalizada la jornada, el avión papal partirá desde el aeropuerto cordobés a las 16.55 con destino a Buenos Aires. Su llegada a Aeroparque está prevista para las 18.10. Esa misma noche, a las 20.15, León XIV participará de una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.