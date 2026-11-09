A qué hora y dónde ver la cadena nacional y misa del papa León XIV en CABA

Argentina vive momentos de intensa conmoción religiosa y social ante la histórica visita apostólica del papa León XIV, quien se encuentra recorriendo el país en una gira de cuatro días. Tras una agenda iniciada durante la jornada previa, el Estado argentino y la Conferencia Episcopal Argentina desplegaron una cobertura sin precedentes que incluye transmisiones por cadena nacional, señales abiertas, cable y plataformas digitales. El objetivo central es acercar el mensaje papal y cada una de sus celebraciones religiosas a los millones de fieles en todo el territorio nacional que no pueden asistir presencialmente a los eventos masivos programados.

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Cadena nacional: horarios y mensaje en vivo

Para garantizar el acceso masivo de la población, el Gobierno nacional confirmó la emisión por cadena nacional del mensaje e inicio de la misa que celebra el sumo pontífice en suelo porteño. La cita por televisión abierta y señal oficial tiene lugar este lunes 9 de noviembre a las 11:30. La cobertura especial transmitirá la ceremonia eucarística oficiada por León XIV y se suma a la transmisión previa realizada durante el encuentro del pontífice con el presidente Javier Milei.

Las alternativas para seguir el recorrido son diversas: canales de aire y cable como El Trece, TN, Telefe, El Nueve, América TV, TV Pública, Canal Orbe 21 y Canal 5TV adaptaron sus grillas. Asimismo, en el plano digital, la Conferencia Episcopal Argentina organizó un despliegue de más de 55 horas de streaming continuo a través de YouTube, sumado a las emisiones de Celam TV y Vatican News en español.

El papa León XIV en su visita al monumento a San Martín en Buenos Aires. (Crédito de foto: EFE)

De la llegada dominical al Monumento de los Españoles

La llegada de León XIV a la Argentina comenzó oficialmente el domingo 8 de noviembre, jornada en la que el santo padre arribó al país en el marco de su gira por Sudamérica. Durante su primer día de estadía, la agenda oficial estuvo marcada por el ámbito institucional, destacándose la reunión mantenida a las 19:00 horas con el presidente Javier Milei en las instalaciones del Palacio Libertad.

Hoy, lunes 9 de noviembre, las actividades cobraron un marcado tono pastoral. El papa León XIV encabeza la congregación multitudinaria en la Ciudad de Buenos Aires para oficiar la primera de las tres grandes misas programadas durante su itinerario. El escenario elegido para este encuentro de fe con la comunidad porteña es el emblemático Monumento de los Españoles, punto desde el cual brinda su homilía matutina antes de continuar con el recorrido federal que lo llevará a Córdoba y Luján.