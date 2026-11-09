Desde la noche del domingo, miles de fieles hacen fila para la misa del papa León XIV

A 14 horas del comienzo de la misa central que el Papa León XIV celebrará en el Monumento de los Españoles en Palermo, miles de fieles se congregaron y hacen fila en los alrededores para poder acceder a la ceremonia. Los grupos, que aguardan cantando la apertura de las puertas, llegaron desde distintos puntos del país para asistir a la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

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"Mucha alegría para el pueblo argentino, para todos los vecinos. Estamos haciendo el aguante", declaró uno de los congregados, que llegó junto con su familia desde José C. Paz. "La fe sana, tengo 84 años y la fe me da salud", manifestó otra de las creyentes presentes en el lugar.

Varios de estos grupos llegaron a las afueras de la zona del monumento, de momento vallada y custodiada por un gran operativo de seguridad, expectantes por la llegada de León XIV, quien este domingo por la tarde arribó al país. Mañana, a partir de las 11:30 horas, celebrará la ceremonia después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

¿Cómo ver en vivo la misa del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires?

La misa en el Monumento de los Españoles comenzará a las 11.30 hs y se transmitirá por cadena nacional para verla en vivo desde cualquier parte del país. Se podrá ver y escuchar en vivo a través de los siguientes medios:

Televisión abierta : todos los canales de aire de cobertura nacional y local la transmitirán

: todos los canales de aire de cobertura nacional y local la transmitirán Televisión por cable : la mayoría de las señales de cable como Televisión Pública, TN, El Trece, C5N, La Nación+, Crónica TV, entre otros medios deben interrumpir su programación habitual para transmitir la cadena nacional de manera obligatoria.

: la mayoría de las señales de cable como Televisión Pública, TN, El Trece, C5N, La Nación+, Crónica TV, entre otros medios deben interrumpir su programación habitual para transmitir la cadena nacional de manera obligatoria. Radio : En todas las emisoras de radiodifusión del país, incluyendo LRA Radio Nacional y sus repetidoras.

: En todas las emisoras de radiodifusión del país, incluyendo LRA Radio Nacional y sus repetidoras. Plataformas de streaming e internet: los canales oficiales del Gobierno Nacional, como la Oficina del Presidente en Youtube, y los sitios web principales de la actividad también transmitirán la señal en vivo. (Sitio El papa en Argentina o Conferencia Episcopal Argentina).

Cómo será la agenda del Papa en Argentina

León XIV permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre. Su visita apostólica incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda oficial continuará el lunes 9 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y se reunirá con representantes del clero y la vida consagrada; por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, encabezará un encuentro con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos centrales de su paso por el país. La despedida oficial será en el aeropuerto de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima, Perú.