Los regalos que se intercambiaron Javier Milei y el papa León XIV

El presidente Javier Milei y el papa León XIV intercambiaron regalos protocolares en el marco de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina. El mandatario le entregó un medallón conmemorativo de plata y oro y un aspersor de agua bendita; el Papa le obsequió un grabado histórico de la Basílica de San Pedro, fechado en 1729, y la medalla oficial del primer año de su pontificado.

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Qué le regaló Milei al papa León XIV

El primer obsequio del Presidente fue un medallón conmemorativo de plata grabada, realizado por un orfebre argentino. La pieza lleva en relieve, en oro de 18 quilates, el escudo de León XIV en el anverso y el escudo nacional en el reverso.

En el anverso se lee la inscripción «VISITA DE SU SANTIDAD LEÓN 14 A LA REPÚBLICA ARGENTINA – 8 XI 2026», que fija la fecha del viaje papal. En el reverso, junto al escudo argentino, figura la leyenda «PRESIDENCIA DE LA NACIÓN».

Un aspersor de ébano y plata

El segundo regalo fue un aspersor de agua bendita, el instrumento litúrgico que se usa para bendecir a los fieles y los objetos. Está elaborado en madera de ébano con detalles en plata y lleva imágenes de la cruz y de la Virgen, además de las inscripciones «Argentina» y «LEÓN XIV».

Qué le regaló el papa León XIV a Milei

Como respuesta, el Papa le entregó al mandatario un grabado histórico al aguafuerte de Giovanni Battista Falda. La obra muestra una vista panorámica de la Basílica de San Pedro y de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, con la emblemática columnata diseñada por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini.

Un grabado de 1729 de la Plaza de San Pedro

La pieza corresponde a un ejemplar del segundo estado de la plancha, fechado en 1729 y publicado en Roma por Lorenzo Filippo de Rossi. La primera versión había sido grabada por Falda y publicada alrededor de 1667.

La edición posterior incorpora modificaciones que reflejan las obras de embellecimiento de la plaza realizadas bajo la dirección de monseñor Lodovico Sergardi: el empedrado, la restauración del obelisco central y los cambios en las fuentes.

Por qué es una pieza rara

Según la documentación que acompaña la obra, se trata de un ejemplar de época, impreso sobre papel verjurado, con márgenes y en excelente estado de conservación. Tanto los ejemplares de la primera versión como los de la segunda son considerados muy raros.

La medalla del primer año de pontificado

El Sumo Pontífice sumó un segundo obsequio: la medalla oficial conmemorativa del primer año de su pontificado, emitida por la Secretaría de Estado de la Santa Sede. La pieza presenta en una de sus caras el escudo pontificio de León XIV.

Un intercambio con símbolos cruzados

El intercambio de regalos es parte del protocolo habitual en los encuentros entre jefes de Estado y el Papa. En este caso, los obsequios cruzaron símbolos de ambos lados: el escudo papal en una pieza de orfebrería argentina, y una imagen histórica del corazón del Vaticano en manos del Presidente