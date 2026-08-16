Un histórico hipermercado cerró sus puertas y liquida el stock en medio de la crisis económica

En el contexto de crisis económica que profundizó el gobierno libertario de Javier Milei, una importante cadena de supermercados anunció el cierre de una de sus sucursales. Hay temor entre los trabajadores por su futuro.

El hipermercado Libertad bajará las persianas de su local en Mendoza este domingo 16 de agosto, luego de más de dos décadas de actividad en la provincia. La decisión se da en medio de la caída del consumo y la reestructuración que atraviesa el sector retail, aunque la compañía negocia con un grupo empresario interesado en adquirir parte del establecimiento y mantener las fuentes laborales.

La sucursal, que Libertad abrió en Mendoza en 2003, emplea actualmente a 75 trabajadores, de los cuales 68 están bajo el convenio colectivo de empleados de comercio. Mientras avanzan las conversaciones por una eventual venta, el local atravesó sus últimos días de actividad con una liquidación de stock que incluye descuentos de hasta el 80% en algunas líneas de productos.

"La sucursal se cierra el próximo domingo. Pero estamos en tratativas para mantener las fuentes de trabajo", señalaron al medio UNO fuentes de la compañía, que actualmente pertenece al grupo salvadoreño Callejas, luego de haber permanecido durante casi dos décadas bajo el control del grupo francés Casino.

La situación de los trabajadores tras el cierre del hipermercado

El cierre genera especial preocupación entre los empleados debido a las condiciones de las desvinculaciones. Cerca del 40 por ciento de los trabajadores permanece en la empresa desde su llegada a Mendoza, lo que implica una antigüedad de más de 20 años.

El martes 18 de agosto está prevista una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo con el Centro Empleados de Comercio (CEC), donde uno de los principales puntos de discusión será el esquema de indemnizaciones propuesto por la compañía. El titular del gremio, Fernando Ligorria, cuestionó las condiciones ofrecidas y aseguró que la propuesta contempla un pago inferior al 100% de la indemnización legal y en cuotas.

"Es inferior al 100% que dice la ley y en cuotas, cuando muchos se desvincularon antes con 95%. La firma, que ahora va por un negocio inmobiliario no quiere afrontar la antigüedad de muchos de ellos", sostuvo Ligorria.

Aunque el cierre de la sucursal ya fue confirmado, el inmueble podría volver a funcionar como establecimiento comercial en poco tiempo. Un grupo de empresarios mendocinos analiza adquirir parte de la superficie y continuar con una actividad vinculada al comercio minorista. Entre los interesados aparece Granja Benedetti, una cadena que cuenta con 27 sucursales en formato minimercado en el Gran Mendoza. La empresa estaría interesada en quedarse con una parte del predio para instalarse en la zona oeste de Godoy Cruz.

Otros operadores mayoristas también habrían analizado la posibilidad de avanzar con una oferta, aunque las negociaciones se mantienen bajo reserva. El movimiento se produce luego de que en mayo La Anónima acordara la compra de 12 de las 14 sucursales que Libertad posee en el país. La operación incluyó establecimientos en San Juan, pero dejó afuera a la sede mendocina.