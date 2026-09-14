Una histórica óptica de La Plata anunció su cierre por la crisis económica

Producto de la crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, una importante óptica anunció el cierre de su local y rematará sus productos. Su dueño apuntó al mal presente que vive el comercio.

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Se trata de la óptica Larga Vista que bajará las persianas definitivamente en La Plata a fines de septiembre. El comercio, ubicado sobre diagonal 74 entre 46 y 47, comunicó la decisión a través de sus redes sociales y anticipó una serie de promociones y descuentos durante sus últimas semanas de atención al público.

Los motivos del cierre de la óptica de La Plata

El propietario del negocio explicó los motivos del cierre mediante un video publicado en la cuenta de Instagram de la óptica. Allí confirmó que la decisión responde a las dificultades que atraviesa actualmente el comercio y aseguró que ya no pueden sostener los costos necesarios para mantener abierto el establecimiento.

“Esto no es una broma, no es una joda. Cerramos. Cerramos la óptica a fin de mes. El comercio viene mal y nosotros no somos la excepción. Así que no podemos sostener más el local abierto por un montón de variables y decidimos cerrar”, expresó.

El comerciante aclaró que Larga Vista continuará funcionando hasta el último día de septiembre, por lo que todavía habrá tiempo para que los clientes se acerquen al local. Además, anunció una liquidación con promociones especiales durante este período: “Hasta fin de mes vamos a estar y vamos a sacar banda de promos por liquidación así que estén atentos a lo que vayamos a ir publicando”.

La noticia fue acompañada por un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes acompañaron al comercio durante su trayectoria. Desde la cuenta oficial destacaron especialmente a los clientes que eligieron y recomendaron el negocio, además de agradecer a amigos y proveedores. “Nada de esto sería posible sin ustedes. Gracias a cada persona que nos elige, nos recomienda y sigue confiando en nuestro trabajo. Vamos por mucho más”, expresaron desde Larga Vista.

El cierre se suma a los movimientos que atraviesa el comercio platense, donde distintos establecimientos vienen modificando sus estructuras o dejando de funcionar ante las dificultades para sostener la actividad. En ese sentido, en las últimas semanas se dio el cierre del local de calzados de Sarkany, así como los comercios textiles Azul Mauriño y Alfis Jeans y la cafetería Casa Chic, por citar algunos ejemplos.