Histórica multinacional cerró su fábrica de fertilizantes: más de 130 despidos

Una importante multinacional cerró su planta de fertilizantes en la Provincia de Buenos Aires y le adelantó a los trabajadores que serán despedidos. Son más de 130 los empleados que quedarán en la calle en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. La agroindustrial Bunge bajó sus persianas en Campana poniendo fin a más de cinco décadas de actividad industrial y desde el gremio advierten que afecta también a más de 100 tercerizados. La empresa detalló que "la medida responde a una combinación de factores estructurales".

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El establecimiento contaba con 137 empleados directos, entre operarios y administrativos, además de unos 113 tercerizados que realizaban tareas de mantenimiento, seguridad, limpieza y comedor. Según el Sindicato del Personal Químico y Petroquímico de Zárate-Campana, la noticia tomó por sorpresa al personal, que hasta ese momento desarrollaba sus tareas con normalidad.

La compañía comunicó el cese de operaciones alrededor de las 17 del lunes, cuando los trabajadores del turno noche ya no pudieron ingresar a las instalaciones. Hasta el martes, según la información gremial, no se había confirmado la recepción de los telegramas ni se conocían detalles sobre las condiciones de las desvinculaciones.

La planta producía fertilizantes líquidos, principalmente tiosulfato de amonio y tiosulfato de potasio, utilizados para aportar nutrientes a los cultivos. También realizaba operaciones vinculadas con el amoníaco, una materia prima clave para la elaboración de fertilizantes nitrogenados. Durante su historia, el establecimiento había sido pionero en la fabricación de urea en la Argentina, aunque esa producción se discontinuó años atrás.

En ese sentido, el secretario general del sindicato químico y petroquímico de Zárate-Campana, Oscar Casco, afirmó que el cierre no había sido anticipado a los trabajadores ni a la representación gremial: “El que entró a trabajar hoy no sabía que a la tarde lo iban a despedir. Nosotros tampoco. Nadie sabía nada”.

Según explicó, en mayo se había firmado el acuerdo paritario y recientemente se habían realizado tareas de mantenimiento y reacondicionamiento en las instalaciones, circunstancias que no hacían prever una paralización definitiva. Desde el sindicato señalaron que la decisión se produce en un contexto de dificultades para competir con fertilizantes importados, especialmente los provenientes de China. Casco cuestionó los costos de producción local y el precio de los insumos y la energía. “No conviene producir, conviene traerlo de afuera”, afirmó.

Bunge atribuyó el cierre a problemas estructurales y cambios en el mercado

En un comunicado, la empresa explicó que la decisión se tomó después de analizar distintas alternativas operativas y comerciales. Según precisó, discontinuará la producción industrial de amoníaco y tiosulfato de amonio en la planta de Campana. La compañía sostuvo que la medida responde a factores que afectan desde hace años la viabilidad de la actividad.

Entre ellos mencionó las limitaciones de infraestructura y tecnología de una instalación con más de 50 años de funcionamiento, los cambios en las condiciones del mercado y las dificultades en el abastecimiento de insumos. Bunge también aclaró que la decisión se limita exclusivamente a la planta de Campana, donde la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) participa de manera asociativa en la producción por un equivalente al 17,5% del total.

Respecto del impacto laboral, la empresa aseguró que su prioridad será llevar adelante el proceso con respeto y responsabilidad, brindar información y acompañamiento a las personas afectadas y cumplir con las obligaciones correspondientes. Asimismo, afirmó que mantendrá sus inversiones en infraestructura y activos productivos destinados a la transformación de materias primas agrícolas, y ratificó su compromiso con la agroindustria argentina.