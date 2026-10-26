La confianza en el gobierno de Javier Milei se ubicó 7% por debajo de la de hace un año. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella marcó 1,95 puntos en octubre de 2026, en una escala de 0 a 5. Frente a septiembre subió 0,9%, pero cayó en la comparación interanual y 20,7% desde fines de 2025. El dato más débil del informe aparece entre los mayores de 50 años, que bajaron a 1,81 puntos, su mínimo de toda la gestión.

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¿Cuánto cayó la confianza en el gobierno en el último año?

El ICG cayó 7,0% entre octubre de 2025 y octubre de 2026. Además, perdió 20,7% desde el cierre del año pasado. Según la UTDT, la mayor parte de esa baja se dio entre enero y mayo. Desde abril, el índice se mueve en torno a 2 puntos, con subas y bajas chicas. La universidad aclara que esas variaciones entran dentro del error muestral y que no marcan una tendencia clara. Por eso, la suba de octubre (0,9%) no alcanza para hablar de una recuperación.

¿Por qué los mayores de 50 están en su piso?

Entre los mayores de 50 años, el ICG bajó a 1,81 puntos, con una caída mensual de 10,2%. Es el nivel más bajo de este grupo durante la presidencia de Milei. La UTDT señala que en este segmento la tendencia es a la baja desde julio.

Los jóvenes de 18 a 29 años siguen siendo el grupo con más confianza en el gobierno. Los mayores de 50 quedaron como el grupo con menos confianza y fueron, junto con quienes tienen instrucción secundaria (1,84; −9,0%), donde más cayó el índice en el mes.

¿Cómo está Milei frente a otros presidentes en el mismo momento?

Octubre de 2026 es el mes 34 de la gestión de Milei. En ese punto, su ICG (1,95) está por debajo del que tenía Néstor Kirchner en el mismo mes (2,70; −27,7%). Supera al de Mauricio Macri (1,76; +10,9%), Cristina Kirchner I (1,70; +14,7%), Cristina Kirchner II (1,65; +18,7%) y Alberto Fernández (1,28; +52,5%).

El promedio de toda la gestión de Milei bajó a 2,33 puntos, el más bajo desde que asumió. En el mismo tramo de sus mandatos, Macri promediaba 2,45 y Fernández 1,85.

¿Qué pasó con los cinco componentes del índice?

Los cinco componentes del ICG quedaron cerca de sus valores de septiembre:

Honestidad: 2,37 (−3,0%)

Capacidad para resolver problemas: 2,27 (+3,3%)

Eficiencia: 1,99 (+2,5%)

Evaluación general del gobierno: 1,63 (+2,1%)

Preocupación por el interés general: 1,51 (+0,5%)

¿Cómo varía la confianza según sexo, zona, educación y expectativas?