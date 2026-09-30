La histórica iglesia de Buenos Aires que estrena iluminación y sorprende con sus casi 150 vitrales

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) completó la primera obra de iluminación de la fachada del Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ubicado en Parque Chacabuco, con 31 proyectores de luz cálida y dos columnas destinadas a resaltar su arquitectura durante la noche.

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La intervención se realizó sobre uno de los templos porteños más reconocibles por su patrimonio artístico, especialmente por los casi 150 vitrales que conserva en su interior.

La obra forma parte de un plan oficial que contempla la iluminación de otras 85 fachadas y monumentos históricos distribuidos en los 48 barrios de la Ciudad, con intervenciones tanto sobre edificios que nunca habían contado con un sistema específico como sobre estructuras que ya tenían instalaciones más antiguas.

Cómo es la iglesia de los vitrales, el monumental templo de Parque Chacabuco

El Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa se distingue por su estilo neorrománico, sus dos torres con campanario y una cúpula de 40,70 metros de altura coronada por una escultura de la Virgen de más de cinco metros, realizada por el escultor Santiago Chierico.

Los vitrales constituyen uno de los principales elementos patrimoniales del templo. Fueron realizados por el artista catalán Antonio Estruch, quien llegó a la Argentina a comienzos del siglo XX y montó en Buenos Aires un taller dedicado al arte en vidrio.

Las piezas representan principalmente escenas vinculadas con la vida de santos de la Familia Vicentina y con las apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré. La tradición católica señala que en 1830 le encomendó acuñar la Santa Medalla, que posteriormente sería conocida como la Medalla Milagrosa.

La construcción del templo fue impulsada por la congregación de las Hijas de la Caridad y contó con el aporte de Adelia Harilaos de Olmos, quien financió con su patrimonio más de la mitad de la obra y participó en decisiones relacionadas con distintos elementos del edificio. El resto de los fondos se reunió mediante donaciones particulares y actividades organizadas por la comunidad.

La piedra fundamental fue colocada en 1930, en la esquina de las avenidas Asamblea y Curapaligüe. El proyecto definitivo estuvo a cargo del arquitecto Carlos Massa y contempló un esquema de tres naves, dos torres en la fachada, un campanario carrillón de seis campanas y cuatro relojes.

El santuario fue inaugurado el 22 de noviembre de 1941 y este año cumplirá 85 años. El aniversario coincidirá con el mes de la Medalla Milagrosa, durante el cual miles de fieles se acercan cada 27 a este punto de devoción de Parque Chacabuco.

Un plan para iluminar 85 edificios y monumentos

La intervención en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa se integra a un proyecto que contempla otras 85 fachadas y monumentos históricos. El programa se desarrolla sobre dos ejes: uno concentrado en el casco histórico y el eje cívico, con corredores visuales en sectores como la avenida de Mayo y la calle Florida, y otro extendido por los distintos barrios porteños.

Entre los lugares incluidos figuran el Cabildo, la Catedral Metropolitana, el Monumento a Julio Argentino Roca, el edificio Gath & Chaves, La Inmobiliaria, el Palacio Vera y el Monumento de la Plaza de los Dos Congresos. También forman parte de la iniciativa las facultades de Derecho, Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y distintas iglesias.