La historia de la Basílica de Luján: qué representa para los católicos

La Basílica Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires, es uno de los templos más visitados del país, especialmente para la devoción mariana de los argentinos hacia la virgen considerada la patrona de la Argentina. Su historia remonta al siglo XVII, pero está cargada de fe, tradición y la imponente arquitectura neogótica de fines del siglo XIX.

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El origen de la Basílica Nuestra Señora de Luján: la imagen que “decidió quedarse”

La historia de la Basílica de Luján comenzó en 1630 cuando el hacendado portugués, Antonio Farías de Sá, había encargado a Pernambuco, en Brasil, una imagen de la Inmaculada Concepción para su capilla en Santiago del Estero.

Las imágenes viajaron en carreta y, al llegar a orillas del río Luján, los bueyes no avanzaron hasta que bajaron la caja con una de ellas. Los fieles interpretaron el hecho como una señal de que la Virgen quería quedarse en ese lugar, según señalan en su sitio oficial. Mientras que la otra imagen siguió camino y dio origen al santuario de Sumampa, en Santiago del Estero.

La Basílica de Luján es una joya arquitectónica carga de historia y relevancia para la Iglesia

En 1682, Ana de Matos donó tierras a la imagen y en 1685 se levantó la primera capilla. El segundo templo se inauguró el 8 de diciembre de 1763. En 1887, el papa León XIII bendijo la corona de la Virgen.

Dos años después llegaría el impulso del sacerdote Jorge María Salvaire, quien presentó el 21 de noviembre de 1889 una solicitud al arzobispo de Buenos Aires, monseñor León Federico Aneiros. La obra comenzó formalmente el 6 de mayo de 1890, a cargo del arquitecto francés Uldéric Courtois, y la piedra fundamental se colocó donde hoy está el altar mayor.

La inauguración y bendición oficial se realizó el 4 de diciembre de 1910, todavía sin las torres que se hicieron entre 1922 y 1926. La construcción completó finalmente en 1935. Salvaire no llegó a ver el resultado: murió el 4 de febrero de 1899.

La Basílica es una de las obras neogóticas más importantes del país, con un estilo que remite al siglo XIII:

Mide 104 metros de largo y sus dos torres alcanzan los 106 metros de altura .

y sus dos . Para su interior se trajeron vitrales de Burdeos y estatuas de mármol de Carrara

y Cuenta con un órgano de la firma francesa Cavaillé-Coll y 13 campanas de Milán.

En 1930, el papa Pío XI le otorgó el título de basílica menor. En 1980 se inauguró la Cripta, conocida como el Templo de América, que reúne advocaciones marianas de más de 15 países de América y de España.

Qué representa la Basílica de Luján para los católicos

La Basílica es el principal santuario dedicado a la Virgen de Luján, patrona del país. En ella, los católicos argentinos y de diferentes partes de la región encuentran un espacio de oración, de misas, bendiciones y sacramentos, y también de peregrinaciones.

La Basílica Nuestra Señora de Luján convoca millones de personas todos los años

Además, es el centro de la Peregrinación Juvenil, que se realiza todos los años y en la que se reúne millones de fieles para pedir y agradecerle a la Virgen. También el Santuario destaca otras peregrinaciones, como la Gaucha y la Boliviana, que reflejan la diversidad de quienes llegan hasta allí.

Su presencia en la historia nacional, la antigüedad de la devoción y la unión de advocaciones de distintos países explican por qué el templo se considera un símbolo de fe que trasciende lo local.