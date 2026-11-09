A qué hora es la misa del papa León XIV en Luján: dónde verla en vivo

Todo lo que hay que saber de la misa del Papa León XIV en la Basílica de Luján.

El papa León XIV celebrará una misa en Luján el miércoles 11 de noviembre, a las 10 horas, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján. La ceremonia formará parte de la última jornada de su visita a la Argentina y podrá seguirse a distancia a través de canales de aire y de streaming de YouTube.

{{{htmlAmp}}}

Además, quienes se acerquen a la ciudad bonaerense podrán acompañar la celebración desde las pantallas gigantes instaladas en distintos puntos. La organización recomendó planificar el viaje con anticipación por los cortes de tránsito y la gran cantidad de peregrinos esperada.

A qué hora es la misa del papa León XIV en Luján

La misa está prevista para el miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 10, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján. Según el cronograma del Gobierno bonaerense, la celebración está programada hasta las 12.

Antes de llegar a la plaza, el Papa recorrerá en el papamóvil la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso a la ciudad, de acuerdo con la información provincial.

La Basílica de Luján espera miles de personas.

Dónde ver en vivo la misa del Papa en Luján

La misa podrá seguirse por internet a través del canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina, @ConferenciaEpiscopalArgentina, que preparó una cobertura de las actividades del Pontífice en el país, incluidas sus misas.

En Luján también habrá pantallas gigantes con audio en distintos puntos para quienes acompañen la ceremonia desde la ciudad, informó la Provincia de Buenos Aires. Hasta la publicación de esta nota, no había confirmación de una cadena nacional de televisión para la misa de Luján.

Cómo llegar a Luján para la misa del Papa

Luján está a unos 70 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Para asistir, conviene salir con tiempo y consultar los cambios del operativo antes de viajar:

En tren: desde Once se puede tomar la línea Sarmiento hasta Moreno y combinar con el servicio hacia Luján. Trenes Argentinos informó que habrá servicios especiales entre Moreno y Luján el miércoles 11.

desde Once se puede tomar la línea Sarmiento hasta Moreno y combinar con el servicio hacia Luján. Trenes Argentinos informó que habrá servicios especiales entre Moreno y Luján el miércoles 11. En colectivo o micro: la línea 57, ramal Luján, conecta la ciudad con distintos puntos de CABA y del oeste del conurbano. También hay servicios de media y larga distancia. Es importante consultar los recorridos y las paradas afectados por el operativo.

la línea 57, ramal Luján, conecta la ciudad con distintos puntos de CABA y del oeste del conurbano. También hay servicios de media y larga distancia. Es importante consultar los recorridos y las paradas afectados por el operativo. En auto: se puede viajar por el Acceso Oeste, pero habrá restricciones para entrar a Luján. La Provincia informó que desde el martes 10 a las 12 se cortará el acceso vehicular y habrá que dejar el vehículo en los estacionamientos habilitados y continuar a pie. Las distancias varían según el punto de ingreso.

se puede viajar por el Acceso Oeste, pero habrá restricciones para entrar a Luján. La Provincia informó que desde el martes 10 a las 12 se cortará el acceso vehicular y habrá que dejar el vehículo en los estacionamientos habilitados y continuar a pie. Las distancias varían según el punto de ingreso. En avión: el aeropuerto de Ezeiza es una alternativa para quienes lleguen desde otras ciudades. Desde allí será necesario combinar con otro medio de transporte.

Qué se necesita para asistir a la misa en Luján