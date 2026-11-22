Tras medio año sin rastros sobre el paradero de Axel Alejandro González, la madre del joven, María Gómez, apuntó contra tres efectivos pertenecientes a la Comisaría Segunda de Fontana: "A mi hijo lo hizo desaparecer la Policía del Chaco. Siguen trabajando como si nada", denunció en declaraciones para Crónica TV.

{{{htmlAmp}}}

Meses atrás, la madre contó que Axel "sufrió agresiones y amenazas por parte de efectivos policiales en reiteradas oportunidades". Además, identificó a un efectivo de apellido Méndez como uno de los que lo habrían golpeado anteriormente. No obstante, los dichos recientes de la mujer confirmaron que los efectivos siguen en funciones.

El último registro de Axel con vida fue el 17 de mayo, cuando salió de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de la capital chaqueña, con destino a la vivienda de su exnovia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, González caminaba junto a su amigo Ariel Esteban Lázaro cuando advirtió la presencia de un patrullero y salió corriendo. Desde ese momento, cerca de las 2 de la madrugada, no volvió a comunicarse con su familia.

La madre radicó la denuncia contra agentes de la Comisaría Segunda de Fontana. Horas más tarde, la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia ordenó el apartamiento del jefe de la comisaría, todo el personal de guardia y otros dos agentes de la dependencia policial. A raíz de esa situación, la Policía local fue apartada de la investigación y su personal solo participa de las tareas de búsqueda en la zona.

Hace poco más de dos semanas, le pidió a los responsables que le digan "si está muerto", ya que no puede dejarlo "tirado por ahí como un perro". En las últimas horas, expresó su malestar por la suma fijada en la recompensa emitida por el Ejecutivo provincial. La mujer comparó la cifra destinada al caso con otros montos asignados por el Estado. "El gobierno provincial ofrece $ 15 millones de recompensa por mi hijo y 250 por un yaguareté. Es una burla", señaló.

Giro en el caso Axel: sobreseyeron a su amigo y las pruebas apuntan contra la Policía

A fines de octubre, la justicia chaqueña sobreseyó a Ariel Esteban Lázaro, amigo y última persona que vio con vida a Axel. La resolución concluyó que no había elementos para atribuirle maniobras destinadas a desviar la investigación y que las pruebas reunidas respaldaban su versión sobre una persecución policial.

La sentencia N.º 220, dictada el 13 de octubre por la jueza María Laura del Valle Agüero, del Juzgado de Garantías N.º 3 de Resistencia, dispuso su sobreseimiento parcial y definitivo por esa acusación. La decisión no establece qué ocurrió con Axel ni quiénes son responsables de su desaparición, pero descarta el supuesto encubrimiento atribuido a uno de los últimos testigos que lo vio.

Según contó Lázaro, durante la fatídica madrugada del 17 de mayo ambos se separaron y los efectivos policiales iniciaron una persecución a pie. Ariel detalló que uno de los agentes corría con "una pistola en la mano", mientras que el otro volvió al patrullero para salir rápidamente hacia la misma dirección. Además, advirtió que él mismo había recibido amenazas previas de los agentes tras culparlo de un robo.

Ese relato orientó la investigación hacia la actuación de los policías. La madre de Axel radicó la denuncia contra agentes de la Comisaría Segunda de Fontana. Sin embargo, Lázaro quedó bajo sospecha por supuestas contradicciones en sus declaraciones: se investigó si había aportado versiones destinadas a proteger a otras personas y dificultar el esclarecimiento del caso. El avance de las medidas de prueba no sostuvo esa hipótesis.

Entre los elementos valorados por la Justicia aparecen registros de cámaras de seguridad que reconstruyen parte del recorrido. A la 1.55 del 17 de mayo, las imágenes captaron a dos hombres sobre avenida Marconi al 6000. A las 2, fueron registrados hacia la calle Los Aromos y, cuatro minutos después, un patrullero circuló en esa misma dirección con las balizas encendidas.

A esas pruebas se incorporó el testimonio de Joel Leonel López, quien manifestó haber visto a Axel agitado y a policías ingresar a un terreno, saltar un cerco y recorrer un sector cercano al bañado del Arazá. Según su declaración, los efectivos se retiraron solos y Lázaro se encontraba angustiado por no saber dónde estaba su amigo.