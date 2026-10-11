Desaparición de Axel González en Chaco: la madre habló luego la carta anónima que involucra a la Policía

La mamá de Axel, María Gómez, aseguró que la posibilidad mencionada en la carta no era completamente nueva para ella. (Foto: N9).

La revelación de los detalles de la carta anónima vinculada con la desaparición de Axel Alejandro González volvió a encender las alarmas en torno a la investigación. El escrito, confeccionado con letras recortadas y dejado en inmediaciones de la Fiscalía, sostiene una grave acusación contra efectivos policiales y menciona la posibilidad de que el cuerpo del joven de 22 años haya sido llevado hasta un horno de ladrillos.

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Axel fue visto por última vez el 17 de mayo al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su ex novia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Sin avances en la investigación, el sobre fue hallado el 28 de julio en la puerta de la oficina ubicada sobre calle Roque Sáenz Peña al 46. Tras el descubrimiento, la defensora oficial María Celeste Ojeda dio intervención al Equipo Fiscal N° 1, que ordenó el secuestro del material.

En los últimos días, el medio Chaco Ahora accedió a la imagen y publicó una foto que revela más detalles de su contenido: allí se distinguen referencias al “caso Axel González”, a personas que “estuvieron presos”, a “la Policía”, al “cuerpo de Axel González”, a un “horno de ladrillo” y al “ex suegro de Axel”, entre otras expresiones.

La mamá de Axel, María Gómez, aseguró que la posibilidad mencionada en la carta no era completamente nueva para ella. Según relató, pocos días después de la desaparición de su hijo ya le habían sugerido averiguar qué hornos de ladrillos habían funcionado durante aquellas jornadas. "El tema del horno a mí ya me habían dicho que era posible", explicó.

Sobre el origen del escrito, María sostuvo que no sospecha de una persona en particular y expresó su esperanza de que quien lo haya confeccionado pueda brindar más información. "Ojalá pudiera aportar otro dato, otra cosa, para ver si podemos seguir avanzando en la causa", manifestó en declaraciones para N9. También indicó que sabe que nuevos testigos prestaron declaración, aunque afirmó que hasta el momento no recibió información concreta sobre esas medidas.

La mujer fue especialmente crítica respecto de la falta de novedades que recibe sobre el expediente. "Yo siento que la causa está estancada", afirmó. Si bien reconoció que las fiscales pueden continuar trabajando en distintas líneas investigativas, reclamó mantener una comunicación más directa con la familia. "Necesito que me den algún avance, que me comuniquen algo, que me digan algo", sostuvo.

En los últimos días, se publicó una foto que revela más detalles sobre el contenido de la carta. (Foto: Diario Chaco).

Caso Axel González: solicitaron investigar la cremación de los restos de 80 personas

Los abogados que intervienen en la causa por la desaparición de Axel solicitaron informes sobre una contratación de la Municipalidad de Resistencia para la cremación de 80 restos de cadáveres, con el fin de establecer si hubo personas sin identificación (NN) entre los mismos.

En caso de existir esa documentación, pidieron que sea remitida junto con información sobre las personas fallecidas y, si estuvieran asentados, las fechas y motivos de los decesos.

Asimismo, buscan establecer si algún organismo judicial, policial o administrativo ajeno a la Municipalidad fue informado de las cremaciones y si el procedimiento contempló la situación de personas desaparecidas.

El planteo se suma a otros pedidos realizados por los letrados Miguel y Macarena Barceló para obtener información de Fontana y más de 50 municipios chaqueños sobre inhumaciones, personas sepultadas como NN y registros de cementerios, entre el 16 de mayo y el 21 de septiembre de este año. Entre los otros municipios figuran Resistencia, Barranqueras, Presidente Roque Sáenz Peña, Villa Angela, Charata y Puerto Tirol.