Heidegger, filósofo, sobre la vivienda: "Por muy dura que sea la falta de viviendas, la auténtica penuria del habitar no es la falta de casas"

La crisis del acceso a la vivienda permanece como uno de los debates de mayor relevancia en la actualidad en nuestro país y en importantes ciudades del mundo. Sin embargo, abordar este dilema únicamente desde la producción de infraestructura resulta insuficiente bajo la mirada del filósofo germano Martin Heidegger, quien dejó asentada una premisa clave: "Por muy dura y amarga que sea la carencia de viviendas, la auténtica penuria del habitar no consiste en la falta de casas".

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Para el académico, quien analizó el escenario de la Alemania devastada tras la Segunda Guerra Mundial, contar con una estructura dotada de techos, muros y ventanas no garantiza que el individuo logre realmente establecer una existencia plena en el entorno que ocupa.

La diferencia de Heidegger entre edificar y habitar: qué significa el concepto de cuaternidad

El eje central de este planteo radica en que las personas no solo se posicionan geográficamente en una localización, sino que coexisten en permanente interacción con ella. Desde la óptica heideggeriana, existe una distancia sustancial entre dos instancias:

Construir: Aporta la infraestructura física y el volumen concreto del inmueble.

Habitar: Implica la experiencia donde se despliega la existencia humana, integrando factores afectivos, psicológicos y de la vida cotidiana.

El filósofo sintetizó este planteamiento a través del concepto de cuaternidad, sosteniendo que la verdadera acción de habitar reside en preservar y cuidar la conjunción armoniosa entre la tierra, el cielo, las divinidades y los mortales. Por este motivo, la labor de edificación debe concebirse como un acto derivado de la propia necesidad de habitar.

Heidegger es uno de los filósofos más reconocidos del siglo XX por sus pensamientos sobre el significado del ser.

Quién fue el filósofo Martin Heidegger y cuál es el contexto histórico de su obra

Nacido en 1889 en la ciudad alemana de Messkirch, Heidegger desarrolló una extensa trayectoria académica como catedrático de filosofía en la Universidad de Marburgo. Reconocido como una de las figuras más influyentes del siglo XX en el estudio sobre el significado del ser, apoyó su método en la fenomenología, buscando desentrañar los aspectos velados detrás de las vivencias diarias.

Su análisis en torno al hábitat cobró trascendencia histórica en el contexto de la posguerra, cuando las ciudades alemanas padecían la destrucción ocasionada por los bombardeos aliados. Frente a la emergencia habitacional, advirtió sobre la importancia de reflexionar en torno a la clase de estructuras que se proyectan y si estas brindan las condiciones para el desarrollo humano, sintetizando su postura en una consigna: "Construyan desde el habitar y piensen en el habitar".