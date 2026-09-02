¿Hay clases el viernes 11 de septiembre 2026 en Argentina? De qué depende

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina y, si bien no figura en el calendario de feriados nacionales, suele ser un día sin actividad escolar. En 2026, la fecha cae un viernes y gran duda circula en torno a si habrá o no clases.

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Día del Maestro 2026: quiénes no tendrán clases

El Día del Maestro no habrá clases en jardines, escuelas primarias y secundarias de todo el territorio nacional, porque se considera un día no laborable para el sector educativo. Así, los docentes y estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo que se extenderá del viernes 11 al domingo 13 de septiembre.

Sin embargo, la decisión no debe trasladarse con totalidad a todos los colegios del país, ya que puede variar por decisión de los ciclos lectivos dispuestos o según los niveles educativos. Por ejemplo, el caso de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se considera una fecha sin actividad escolar.

El Día del Maestro caerá el viernes 11 de septiembre y se celebrará en la mayor parte del país sin actividad

Mientras que en Corrientes, de acuerdo a su calendario escolar del 2026, el Día del Maestro se celebrará sin las suspensión de actividades. Por su parte, las universidades y los terciarios también tendrán clases con normalidad.

Por qué el Día del Maestro se celebra el 11 de septiembre en Argentina

El Día del Maestro se conmemora cada 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, ya que es el día de aniversario de su muerte, ocurrida en 1888. El recordado político nació en San Juan en febrero de 1811 y su familia no contaba con demasiados recursos, tuvo que formarse por su cuenta en disciplinas como matemática, teología y lengua latina, además de trabajar tempranamente como maestro rural y periodista.

Su vínculo con la educación se profundizó con el correr de los años: en 1839 fundó una institución educativa en Buenos Aires y, más adelante, ocupó cargos públicos vinculados al área, como jefe del Departamento de Escuelas tras asumir como senador.

Llegó a ser gobernador de San Juan (1862-1864) y durante su gestión, impulsó la sanción de la Ley Orgánica de Educación Pública, que estableció la enseñanza primaria obligatoria, y fundó nuevas escuelas, entre ellas el Colegio Nacional de San Juan y una escuela destinada a la formación de maestras.

Gracias a su gestión al frente de la provincia, fue electo presidente de la Nación, cargo que ocupó entre 1868 y 1874. Durante su presidencia, también posicionó a la educación como una de sus principales prioridades. Bajo su gobierno se fundaron más de 800 escuelas en todo el país, la mayoría de gestión estatal, lo que permitió multiplicar por más de tres la cantidad de chicos escolarizados en apenas seis años.

En 1870 fundó, además, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y la Biblioteca Nacional de Maestros, dos organismos orientados a la capacitación y difusión de contenido para el personal docente. Por todo eso, se lo recuerda como uno de los mayores impulsores de lo que se conoce como una educación pública, gratuita y laica.

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