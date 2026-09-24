Hallan una tierna pero extraña tortuga bebé de dos cabezas

Una tierna pero extraña tortuga bebé de dos cabezas fue hallada en un nido protegido en Wellfleet, dentro de la región de Cabo Cod, Massachusetts. Se trata de una cría de espalda de diamante, una especie de tortuga de los pantanos salobres del este y sur de los Estados Unidos, que pesa menos de 5 gramos y nació con una condición llamada bicefalia.

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La bicefalia es una anomalía poco común similar a los siameses humanos, donde un embrión no se divide por completo durante la incubación. En el caso de la tortuga, fue trasladada al Cape Wildlife Center en Barnstable, donde un equipo de veterinarios la mantiene en observación para verificar que ambas cabezas logren alimentarse de manera independiente y coordinar sus movimientos.

No es la primera tortuga bicéfala en ser hallada en Massachusetts. Foto: X

Lo más asombroso de todo es que se trata de la tercera tortuga bicéfala encontrada en el estado de Massachusetts. El centro de rescate New England Wildlife Center fue el que registró los otros dos casos. El primero de ellos fue en el 2021 y la tortuga en cuestión también era de la especie espalda de diamante; fue bautizada como Mary-Kate y Ashley. La segunda fue encontrada en 2024 en la misma zona de Cape Cod.

Janus, la primera tortuga bicéfala de la que se tiene registro

La primera tortuga bicéfala de la que se tiene registro es Janus. Es una tortuga mora que nació el 3 de septiembre de 1997 en el Museo de Historia Natural de Ginebra, Suiza. Cuenta con el récord mundial de la tortuga bicéfala más longeva registrada, habiendo superado los 25 años de vida gracias a los cuidados de los veterinarios, dado que en estado salvaje este tipo de ejemplares suele morir al poco tiempo de nacer. En la naturaleza, Janus habría sido presa fácil, dado que no puede retraer ambas cabezas a la vez dentro del caparazón para protegerse y, si queda patas arriba, le resulta casi imposible voltearse por sí sola.

Su nombre fue elegido en honor al dios romano Jano (Janus), quien tradicionalmente es representado con dos caras que miran hacia lados opuestos. Por otro lado, no solo tiene dos cabezas, sino dos corazones, dos pares de pulmones y dos personalidades distintas, aunque comparte un único tracto digestivo, el caparazón y el sistema reproductor. Cada cabeza tiene un cerebro independiente y diferentes personalidades; sus cuidadores afirman que la cabeza izquierda es más dominante, curiosa y glotona, mientras que la cabeza derecha es más pasiva y tranquila.