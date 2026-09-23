Hallazgo histórico en San Pedro: encontraron el colmillo de mastodonte más largo de Sudamérica

Un hallazgo paleontológico realizado en San Pedro, provincia de Buenos Aires, permitió recuperar una defensa (colmillo) completa de mastodonte de 2,34 metros de largo, que se convirtió en la más extensa documentada hasta el momento para Notiomastodon platensis en Sudamérica. El fósil fue encontrado por integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” del partido bonaerense, en la zona de Bajo del Tala.

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La pieza apareció en un estrato sedimentario de la Estancia El Silencio, en San Pedro, correspondiente a depósitos del Pleistoceno medio a superior. Su antigüedad se estima en alrededor de 500.000 años. La defensa se encuentra completa y presenta un muy buen estado de conservación. Mide 2,34 metros de longitud siguiendo la curvatura externa, tiene un diámetro basal de aproximadamente 20 centímetros y pesa 71 kilos.

La defensa hallada supera los dos metros de longitud. Foto: X

El animal al que perteneció fue identificado como Notiomastodon platensis, un proboscídeo extinto que habitó distintas regiones de Sudamérica durante el Pleistoceno. Aunque suele hablarse de "colmillo", el término utilizado por los paleontólogos es defensa, dado que se trata de un diente especializado que crecía de manera continua y podía cumplir funciones relacionadas con la alimentación, la defensa y la interacción con el entorno. Se trata de una especie que los científicos ubican dentro del grupo de los proboscídeos sudamericanos y que tiene parentesco evolutivo con los elefantes actuales.

Cómo fue el hallazgo y por qué es tan importante para San Pedro

La importancia de la pieza se confirmó luego de una revisión de antecedentes y bibliografía científica sobre Notiomastodon platensis en distintos países de Sudamérica. El equipo consultó registros de Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil y no encontró una defensa completa de esta especie que alcanzara los 2,34 metros.

De esta manera, el hallazgo supera incluso una referencia histórica vinculada con Florentino Ameghino, quien en 1876 registró una defensa de 2,05 metros. También desplazó el récord que el propio Museo Paleontológico de San Pedro conservaba desde 2006, que era otra defensa de 2,26 metros.

Sin embargo, el tamaño excepcional de la defensa no significa necesariamente que el animal haya sido más grande que otros ejemplares de su especie. La longitud de las defensas no estaba directamente determinada por el tamaño corporal del mastodonte, por lo que una pieza particularmente larga no permite calcular por sí sola las dimensiones del animal al que perteneció.

En este sentido, el hallazgo permite ampliar el registro conocido sobre las características de estos grandes mamíferos que habitaron el territorio bonaerense durante el Pleistoceno, además de sumar una nueva pieza al patrimonio paleontológico de San Pedro.