Qué hacer este fin de semana en CABA: 6 actividades para hacer el fin de semana del 25 al 27 de septiembre 2026

La ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas propuestas para disfrutar el fin de semana al máximo; la mayoría son con entrada libre y gratuita para poder divertirse a pesar de ser fin de mes. Desde música clásica en un edificio histórico hasta una fiesta gastronómica, hay opciones para todos los gustos.

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Qué hacer este fin de semana en CABA: propuestas del 25 al 27 de septiembre 2026

1. Ciclo de grandes conciertos gratis en la Facultad de Derecho

Todos los sábados de marzo a diciembre, la Facultad de Derecho de la UBA abre sus puertas con dos funciones musicales completamente gratuitas: a las 16 hs música de cámara en el Salón Auditorio, y a las 18 h, música sinfónica o sinfónico-coral en el Salón de Actos. El acceso es libre y por orden de llegada, y durante los conciertos se puede colaborar con alimentos no perecederos para el hogar M.A.M.A.

Sábado 26 de septiembre.

Facultad de Derecho, ubicada en Av. Figueroa Alcorta 2263.

Actividad gratis.

2. Food Fest en La Rural

El clásico festival gastronómico porteño vuelve a La Rural con la posibilidad de disfrutar comida de más de 15 países diferentes. Desde platos de España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, México, Perú, Brasil, Japón, China, Venezuela, Corea, Siria y, por supuesto, Argentina; habrá food trucks, parrillas al fuego, opciones veganas y street food. Además, se podrá disfrutar de coctelería, cerveza artesanal y vinos. Para cerrar con algo dulce, habrá patisserie, helados, crepes, churros y chocolates.

Sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 12 a 20 hs.

La Rural, por Av. Santa Fe y Thames (ingreso por Plaza Italia)

Gratis

3. Violín Fest en el Planetario: todos juntos por un récord

El Planetario Galileo Galilei convoca a cientos de violinistas de todos los niveles para interpretar en conjunto "Viva la Vida" de Coldplay, en un intento por marcar una nueva plusmarca de participación masiva. La entrada y la participación son totalmente libres y gratuitas.

Domingo 27 de septiembre, 16 hs.

Planetario Galileo Galilei, Palermo

Gratis

Cientos de violinistar se reunirán este domingo en el Planetario para tocar "Viva la vida" de Coldplay

4. LibroFest en Librería Dickens

A metros del Obelisco, la histórica Librería Dickens organiza su LibroFest con más de 5.000 ejemplares a precio fijo desde $1.000. Además, habrá promociones como tres libros por $5.000 o $10.000. Una buena excusa para renovar la biblioteca sin gastar de más.

Del 25 al 28 de septiembre

Librería Dickens, Av. Corrientes 1375

Desde $1.000

5. Pampa Cósmica, la muestra inmersiva de Pérez Celis

En el Palacio Libertad (ex CCK) se puede recorrer esta videoinstalación inmersiva que reinterpreta paisajes, colores y símbolos a través de la luz y el movimiento, acompañada por diez cuadros originales del artista. Abre de miércoles a domingos, así que es un plan perfecto para el sábado o el domingo.

Sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 14 a 20 h

Palacio Libertad (ex CCK), Sarmiento 151

Actividad gratis

6. Visitas guiadas al Palacio Ceci en Villa Devoto

El "Versalles porteño" reabrió sus puertas tras una restauración integral y ofrece recorridos guiados gratuitos por sus salones, vitrales y pisos de roble originales. Los sábados, domingos y feriados las visitas salen a las 11, 14 y 16 h, duran unos 50 minutos y tienen cupo limitado, por lo que conviene reservar con anticipación a través de EntradasBA.