Con entrada gratuita: llega una fiesta gastronómica a La Rural para disfrutar comida de diferentes partes del mundo

Llega otra edición de Food Fest a la ciudad de Buenos Aires con entrada totalmente gratuita. El evento reunirá platos típicos de diferentes partes del mundo y se podrá disfrutar de opciones provenientes de España, Italia, Francia, Alemania, México, Perú, Japón y hasta China, entre muchos otros.

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Cuándo es la Food Fest en Buenos Aires: cómo disfrutar de platos de diferentes partes del mundo

La nueva edición de Food Fest se realizará el próximo sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 12 a 21 hs en La Rural. Se trata de una oportunidad para disfrutar platos de diferentes partes del mundo, ya sea cocina al fuego, street food y joyas de la gastronomía.

Durante el festival se podrán disfrutar de comidas típicas de España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, México, Perú, Brasil, Japón, China, Venezuela, Corea, Siria y, por supuesto, Argentina.

Así habrá food trucks con paellas, ribs, crepes, raclette, ahumados, tacos, ceviches, ramen, coxinhas, feijoadas, baos, gyozas, takoyaki, souvlaki, banh mi, spaguettis, tempura, shawarmas, tequeños, arepas, kebabs, hummus, choripanes, empanadas, hamburguesas y muchas opciones más.

Además de platos para los fanáticos de la carne, entre las opciones habrá coctelería, cerveza artesanal y vino. Mientras que los amantes de lo dulce también tendrán lo suyo: patisserie, helados, crepes, churrería, chocolates.

¿Cómo es el ingreso a la fiesta gastronómica?

La entrada es completamente libre y gratuita, el ingreso es por Plaza Italia (Avenida Santa Fe y Thames). Es clave saber que quienes se acerquen en autos o motos al predio deberán abonar el estacionamiento. Las bicicletas tienen acceso libre.

Al mismo tiempo que la Food Fest, en el lugar se realizará la Feria Internacional de Turismo, por lo que se pueden recorrer los pabellones para conocer otros países y después almorzar, merendar o cenar algo rico.