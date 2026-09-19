Este domingo hay plan gastronómico: restaurantes de Buenos Aires tendrán descuentos en paella

Este domingo en la Ciudad de Buenos Aires se celebra el Día Mundial de la Paella. A lo largo de la jornada, bodegones, cantinas y restaurantes españoles adheridos ofrecerán descuentos y promociones en platos de paella, perfecto para pasar un domingo en familia comiendo rico.

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El evento es organizado por el Gobierno de la Ciudad junto a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) y busca celebrar la presencia de este plato en la gastronomía porteña. Los locales participantes estarán distribuidos por distintos puntos de Buenos Aires y cada uno contará con su propia propuesta.

Para conocer las opciones disponibles, se podrá consultar un mapa virtual con todos los establecimientos adheridos y las promociones que ofrecerán durante la jornada. De esta manera, quienes quieran sumarse podrán elegir previamente dónde comer y buscar el restaurante más cercano.

Este domingo 20 de septiembre la Ciudad de Buenos Aires celebra el Día Mundial de la Paella. Foto: GCBA

Además, los establecimientos participantes tendrán un código QR para que vecinos y visitantes puedan acceder a una experiencia digital creada especialmente para el Día Mundial de la Paella. Allí estará disponible el mapa de locales y también habrá juegos interactivos vinculados con este plato tradicional.

La paella es un clásico que tiene su origen en las zonas rurales de Valencia, donde surgió como un plato comunitario preparado para compartir. Con las corrientes migratorias españolas, la receta llegó a Buenos Aires y con el tiempo se incorporó a las costumbres gastronómicas de la Ciudad.

Su propio nombre hace referencia al recipiente en el que tradicionalmente se prepara. "Paella" proviene del valenciano y significa "sartén". A lo largo de los años, la preparación también fue incorporando variantes y adaptaciones según los ingredientes y las costumbres de cada lugar. En Buenos Aires, la paella pasó a formar parte del menú de bodegones, cantinas y restaurantes españoles.

Cuándo es el Día Mundial de la Paella y dónde comer paella

El Día Mundial de la Paella será este domingo 20 de septiembre y se celebrará desde las 12 en restaurantes adheridos de distintos puntos de la Ciudad. El mapa virtual permite consultar los locales participantes y las promociones disponibles para elegir dónde disfrutar del plato durante la jornada.

De esta manera, quienes quieran disfrutar el domingo en familia con un plan diferente, lo van a poder hacer y de paso van a poder comer uno de los clásicos gastronómicos que llegó con la inmigración y que terminó transformándose en tradición.