Día de la Paella: 3 lugares que son un éxito para salir a comer por Buenos Aires

Cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella y en Buenos Aires hay varios sitios para salir a comer y disfrutar de este clásico plato español. Con versiones especiales y preparaciones al aire libre, hay tres restaurantes que se destacan entre la amplia propuesta gastronómica para ir este fin de semana.

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Día de la Paella: los 3 lugares para salir a comer por Buenos Aires

Granero

Para celebrar el Día de la Paella el próximo domingo 20 de septiembre, Granero presentará una versión fuera de carta. La cocción se hará al aire libre utilizando quebracho colorado, que le sumará un sabor ahumado único. La preparación sigue una receta de familia que combina arroz Calasparra, carne de res, conejo, cordero, langostinos, pollo, caldo de vegetales y azafrán español. Sabores de mar y tierra serán el punto de partida para disfrutar de un plato que combina herencia gastronómica, técnica artesanal y el entorno natural de Granero.

Granero.

Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.

Bilbao

El domingo 20 de septiembre, de 12:30 a 16 h, Bilbao vuelve a convertir la esquina de Thames y Costa Rica (en Palermo) en una cocina al aire libre para celebrar el Día Mundial de la Paella. El chef Leo Leyell estará al frente de una preparación en vivo que no forma parte de su carta habitual, en dos paelleras XXL. La receta lleva arroz carnaroli, pesca fresca y langostinos, junto con cebolla, ajíes, ajo, pimentón dulce, azafrán y caldo de calamares y pescado hecho en el restaurante. La celebración recupera el espíritu original de la paella: una preparación que se cocina a la vista, se comparte y reúne a varias personas alrededor de una misma mesa. Una excusa para acercarse a Palermo y vivir por un día el ritual español también desde la vereda.

Bilbao.

Dirección: Thames 1795, Palermo.

A Coruña

Después de la tortilla, la paella es uno de los platos emblemáticos de A Coruña. La hacen con arroz largo fino calidad 00000, de bajo porcentaje de almidón, que ayuda a mantener los granos firmes y sueltos durante la cocción. La paella “A Coruña” combina calamar, mejillones, pollo y morrón y llega a la mesa servida en su paellera, en una porción para compartir. Para acompañar, hay desde sidra de grifo, cerveza Estrella de Galicia o una selección de vinos blancos. El cálido salón está inspirado en Galicia y cuenta con mesas en la vereda.

A Coruña.