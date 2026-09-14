Llega La Noche de los Bares Notables: fecha de cuándo es y cuáles son

En septiembre se celebra la Noche de los Bares Notables, que al caer el sol invita a disfrutar de más de 90 locales que integran el listado de los sitios históricos de la ciudad de Buenos Aires. Durante la jornada se podrán hacer circuitos, disfrutar de shows de tango en vivo y diferentes promociones para comer.

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Cuándo será la Noche de los Bares Notables

La Noche de los Bares Notables será el jueves 24 de septiembre desde las 17hs, donde se podrán recorrer 90 sitios con el objetivo de celebrar el patrimonio histórico, la gastronomía y a los icónicos cafés que forman parte de la identidad porteña.

La Noche de los Bares Notables será el 24 de septiembre y participan más de 90 sitios

La agenda de actividades culturales será libre y gratuita, con espectáculos de tango, música en vivo, charlas, muestras de arte y menús de cocina tradicionales. Se espera que haya promociones especiales en cada uno de los bares, aunque dependerá de cada local.

Entre la amplia lista de lugares se encuentran espacios icónicos como Bar El Progreso, cuyo edificio fue construido en 1911 y funciona desde 1942, o sitios como el Café El Banderín, que data de principios del siglo XX y es reconocido por su colección de más de 500 banderas de clubes de fútbol. Además, participarán los nuevos Bares Notables incluidos hace poco tiempo.

Cuáles son los nuevos 12 Bares Notables que se suman a los icónicos sitios de CABA

Recientemente, el Gobierno de la Ciudad sumó a 12 nuevos Bares Notables al listado porteño, que también se podrán recorrer y tendrán promociones: