2x1 y promociones para festejar el Día del Aperitivo en CABA este fin de semana: a dónde salir

Cada 19 de septiembre se celebra el Día Mundial del Aperitivo y es el momento perfecto para salir a festejar: habrá promociones 2x1 y grandes descuentos en cócteles para celebrarlo al máximo en diferentes bares de la ciudad de Buenos Aires.

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Día Mundial del Aperitivo: a qué bares porteños salir

Con happy hours extendidos, precios más bajos y promociones 2x1 o 3x2, la noche porteña ofrece las excusas perfectas para salir a tomar algo este fin de semana. Entre la amplia propuesta de Buenos Aires, se destacan:

Restaurant Museo Evita

Por el Día Mundial del Aperitivo, Restaurant Museo Evita propone una promoción especial de 2x1 en Aperol y Ramazzotti Rosato el sábado 19 de septiembre durante todo el día y estará disponible para quienes quieran disfrutar del aperitivo en el salón o en el patio arbolado del restaurante.

La propuesta se suma a la carta habitual de aperitivos, que incluye Aperol Spritz, Spritz Veneciano, Negroni, Cynar Julep, Campari Orange, Amargo del día, Gin Tonic y vermut. Para acompañar, se pueden pedir entradas para compartir como empanadas de carne, tortilla de papas, langostinos rebozados con crema de palta y arvejas o buñuelos de espinaca con alioli.

Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

Misión BA

El happy hour de Misión BA ofrece 2x1 en cócteles clásicos todos los días de 20 a 22 h, una promoción habitual de la casa que puede aprovecharse especialmente este 19 de septiembre. El Boulevardier, con whisky bourbon, Campari y vermut rosso, y el Manhattan, preparado con whisky bourbon, vermut rosso y bitter Angostura, son algunos de los que forman parte de la propuesta.

La carta también invita a disfrutar de aperitivos de perfiles amargos, cítricos y herbales, como Aperol Spritz, Negroni, Garibaldi y Cynar Julep, para acompañar con algo de comer antes de la comida principal.

Dirección: Godoy Cruz 1715, Palermo.

Porte

En Recoleta, Porte combina quesos, cocina de bistró, vinos y coctelería, a cargo de Ezequiel Cunzolo, socio y head bartender del lugar. Del 21 al 26 de septiembre, se celebra el Día del Aperitivo con una carta especial bautizada “Pasa PORTE”, con distintas opciones a $7500, que pone como protagonista al aperitivo argentino. Las opciones incluyen Pineral Julep, con Pineral, pomelo, almíbar y menta; Obrero Collins, con Amargo Obrero, cordial tropical y soda, y Gancia Sour, preparado con Americano Gancia y cordial de pomelo.

También se pueden pedir Vermucito, con Juana Rosso, soda y naranja; Ferroviario, con Fernet 1882, Martini Rosso y soda, y Pimm's Tonic, con Pimm's, agua tónica y cítricos. Se pueden acompañar con la selección de quesos de Facundo Berti, socio, chef y fromelier, además de otros bocados de la carta.

Dirección: Azcuénaga 1268, Recoleta.

La Capitana

La Capitana celebrará el Día Mundial del Aperitivo el viernes 18 de septiembre con una promoción especial: 3x2 en vermut servido en vaso largo, disponible tanto en el salón como en la terraza de este espacio que rinde tributo a Eva Perón. El cóctel elegido para la acción es el “Evita Capitana”, que combina Vermut Rosso, jugo de naranja y soda, y puede acompañarse con las distintas opciones de la carta de cocina.

La barra también ofrece otros aperitivos y cócteles de autor y clásicos, de inspiración porteña, como el Descamisada, con Hesperidina, Vermut Rosso, agua tónica y naranja; el Chapadmalal, con tinto de verano malbec, almíbar de malbec, especias, Vermut Rosso, soda y naranja, y el Almagro Obrero, con Amargo Obrero, Campari, menta y jugo de pomelo.

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

Croque Madame del Palacio Paz

Croque Madame celebra el Día del Aperitivocon sus “Pequeñas Degustaciones”, una propuesta que combina distintos bocados de su carta con un clásico de la coctelería: 2x1 en el aperitivo Ramazzotti, preparado con licor Ramazzotti, tónica y una rodaja de naranja, con la compra de determinadas entradas seleccionadas.

La carta incluye opciones como empanadas de osobuco braseado, buñuelos de espinaca y acelga, quiche Lorraine con crema de queso Gruyère y panceta, y humita gratinada con ragout de cordero. La promoción está disponible durante todo el año, exclusivamente en el salón, todos los días de 12 a 00 hs.

Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

La Boque de Palermo

El Día del Aperitivo se convierte en una excusa para brindar durante todo el año. De martes a domingos, de 17 a 20 h, La Boque ofrece un 2x1 en una selección de aperitivos clásicos, entre ellos Gin Tonic, Vermut Cinzano y Aperol Spritz, además de Fernet y cerveza para quienes prefieren otras alternativas. La promoción, disponible durante todo el año en esos días y horarios, invita a cortar la rutina y acompañar los cócteles con una carta de platitos que combina sabores porteños con algunas influencias de la cocina ibérica. Entre las opciones aparecen las gambas al ajillo y los boquerones, ideales para compartir mientras cae la tarde.