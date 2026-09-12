Qué hacer este domingo: la Avenida de Mayo se transforma en una mega feria con comida, música y más. Foto: GCBA

Este domingo 13 de septiembre, la Avenida de Mayo se convertirá en una gran feria de sabores y cultura del mundo con una nueva edición de BA Celebra Colectividades. De 12 a 18 horas, entre las calles Bolívar y 9 de Julio, habrá propuestas gastronómicas, espectáculos folclóricos, artesanías y talleres vinculados con las tradiciones de distintos países.

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El evento reunirá a 50 colectividades de Europa, Asia, África y América, representadas por un centenar de asociaciones, clubes e instituciones. A lo largo de cinco cuadras habrá más de 130 puestos donde se podrán encontrar comidas típicas, ropa y artesanías.

Uno de los grandes atractivos del evento será la oferta gastronómica con sabores del mundo. Los puestos ofrecerán recetas tradicionales de distintas regiones de Brasil, Bolivia, Colombia, México, Perú, Paraguay, España, Grecia, Italia, Hungría, India, Líbano y Japón, entre otros países. Se trata de preparaciones que forman parte de las costumbres que las distintas comunidades mantuvieron y transmitieron a lo largo de sus procesos migratorios y de asentamiento en Buenos Aires.

Este domingo llega a Avenida de Mayo BA Celebra Colectividades. Foto: GCBA

La propuesta también incluirá espectáculos en vivo. Participarán el conjunto de Danzas Folclóricas Ucranias Prosvita, el grupo de baile armenio Masís, la agrupación folclórica gallega Miña Terra, la Alianza por Venezuela Aguaitacamino y un dúo coreano de tango integrado por Kim Tae Eun y Marcos.

Además, habrá actividades para conocer distintas expresiones culturales. El público podrá participar de un taller de tejidos artesanales lituanos, una introducción al horó búlgaro, propuestas de danzas tradicionales griegas y francesas y una aproximación a la bandura ucraniana. También habrá talleres de guitarra y canto de Brasil y una actividad dedicada a la cocina de Calabria.

Se trata de una fiesta para celebrar las culturas del mundo. Por ejemplo, se podrá aprender a prepara una arepa, descubrir la influencia de los ritmos afro bahianos en la música popular argentina y acercarse a la cultura paraguaya a través del ñandutí. También habrá espacios para conversar sobre las experiencias migratorias y conocer un poco más de cada destino.

Dónde y cuándo será el evento

BA Celebra Colectividades se realizará este domingo 13 de septiembre, de 12 a 18, sobre la Avenida de Mayo, entre Bolívar y 9 de Julio, con propuestas para toda la familia. La actividad es organizada por la Dirección General de Colectividades y Migrantes de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano. Se trata de un gran plan para disfrutar del fin de semana al aire libre, con comida rica, música en vivo y muchas actividades pensadas para todas las edades.