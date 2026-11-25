El turismo receptivo en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una transformación marcada por visitantes que ya no solo reservan pasajes y alojamiento, sino que diseñan itinerarios centrados en vivencias culturales y deportivas. Según un relevamiento presentado por Despegar durante el evento Travel D! Tech Buenos Aires 2026, el consumo de actividades y servicios en destino pegó un salto del 73% entre enero y octubre de 2026 respecto del mismo período del año anterior, dentro de un crecimiento general de reservas cercano al 50%.

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Al analizar qué buscan quienes llegan a la capital argentina con una estadía promedio de cuatro noches, las propuestas vinculadas a la identidad porteña lideran por amplio margen las preferencias. Entre las excursiones y espectáculos más contratados sobresalen los shows de Madero Tango y Tango Porteño, la cena show en Sr. Tango y el recorrido por el Museo y Estadio de Boca Juniors, una parada obligada para los fanáticos del fútbol que visitan la ciudad.

“Buenos Aires demuestra que los grandes destinos urbanos se reinventan de forma permanente cuando logran combinar conectividad, propuestas culturales de primer nivel y una oferta cada vez más orientada a la experiencia. Hoy vemos un viajero más planificador, que llega tanto desde el interior del país como de mercados clave de la región -con un fuerte impulso de Brasil y Chile- y que busca aprovechar al máximo cada día en la ciudad”, destacó Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

Quiénes visitan la ciudad y cómo planifican sus recorridos

Los registros de la plataforma evidencian un público diverso y previsor: las actividades se contratan con una anticipación media de 13 días, mientras que los hoteles -cuya demanda subió un 48% interanual- se reservan unos 61 días antes del viaje, con casi la mitad de las operaciones concentradas en paquetes turísticos. En cuanto a la composición de los visitantes, el 45% viaja solo, el 34% lo hace en pareja, el 12% en grupo y el 9% en familia.

Caminito. (PH Despegar)

Este movimiento responde tanto al turismo interno como al extranjero: por un lado, el arribo aéreo de pasajeros residentes en el país aumentó un 30%, impulsado principalmente por viajeros de Córdoba, Mendoza, Neuquén, Bariloche y Tucumán. Por otro, los turistas internacionales llegados en avión crecieron un 41%, encabezados por Brasil (47%) y Chile (36%), seguidos por Perú y Colombia.

Más vuelos directos para llegar a la capital porteña

El auge en la demanda de escapadas urbanas acompaña una notable expansión en la conectividad aérea hacia Buenos Aires. En el plano internacional y regional se incorporan frecuencias y rutas estivales de verano hacia Cartagena y Curazao (Aerolíneas Argentinas), Natal, Maceió y Florianópolis (LATAM) y Medellín (JetSMART), junto con vuelos directos desde Tel Aviv (El Al) y mayores frecuencias desde Shanghái (China Eastern). En el ámbito local, en tanto, se suma la nueva conexión Jujuy-Aeroparque operada por JOY Airline.

A la par del crecimiento en la demanda, durante el Travel D! Tech Buenos Aires 2026 se presentaron soluciones tecnológicas, herramientas de inteligencia artificial y esquemas financieros -como el adelanto de pagos en 48 horas- orientados a potenciar la visibilidad y rentabilidad de los prestadores locales que nutren esta oferta turística.