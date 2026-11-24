Se adelanta la Navidad con pan dulce gratis: a tan solo 200 kilómetros de CABA, un pueblo invita a elegir la mejor preparación artesanal.

Un concurso de pan dulce artesanal, espectáculos musicales y actividades para compartir en familia forman parte del primer Festival Navideño de General Alvear, en el centro de la provincia de Buenos Aires. La propuesta se realizará el sábado 5, el domingo 6 y el lunes 7 de diciembre de 2026, con entrada gratuita para vecinos y visitantes.

{{{htmlAmp}}}

El certamen gastronómico será el domingo, desde las 17, en una carpa del predio del Ferrocarril. Los participantes elaborarán panes dulces que luego serán evaluados por un jurado y repartidos gratuitamente entre el público.

El Primer Concurso de Pan Dulce Artesanal será el domingo 6 de diciembre a las 17, en la carpa instalada en el predio del Ferrocarril. Los participantes tendrán dos horas para preparar cuatro panes dulces de 750 gramos cada uno y deberán presentar una pieza para la evaluación.

El jurado tendrá en cuenta el sabor, la textura, el punto de cocción y la creatividad de las recetas. La premiación será a las 20, en el escenario principal: el primer puesto recibirá $250.000 y el segundo, $100.000. Los panes dulces elaborados por los concursantes se repartirán gratis entre el público. Para quienes quieran participar del certamen, todavía no se informaron las condiciones de inscripción ni los requisitos.

Qué habrá en el Festival Navideño de General Alvear

Además del concurso, habrá artesanos, puestos gastronómicos, juegos y música durante las tres jornadas. Entre los artistas estarán el Chino Agostini y The Palmers, junto con bandas y músicos locales.

La entrada y las actividades son gratuitas. Si se planea comprar comida o productos de los puestos, conviene contemplar esos gastos por separado.

Se adelanta la Navidad con pan dulce gratis: a tan solo 200 kilómetros de CABA, un pueblo invita a elegir la mejor preparación artesanal.

En síntesis, los datos para organizar la visita son:

Cuándo: del sábado 5 al lunes 7 de diciembre de 2026.

Dónde: General Alvear, provincia de Buenos Aires. El concurso será en el predio del Ferrocarril; falta precisar la sede de todas las actividades.

Entrada: gratuita.

Concurso: domingo 6, desde las 17; premiación a las 20.

Shows: estarán el Chino Agostini, The Palmers y artistas locales; faltan días y horarios de cada presentación.

Antes de viajar: consultar la programación actualizada, la ubicación exacta de cada actividad, la accesibilidad y las condiciones ante lluvia.

La agenda de fin de año continuará con la llegada de Papá Noel, organizada junto a los Bomberos Voluntarios. Recorrerá distintos barrios y habrá un encuentro principal en la plaza central, con entrega de regalos y un espacio para fotos y cartas.

Cómo llegar y qué más conocer en General Alvear

General Alvear está en el centro bonaerense, a unos 220 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La distancia por carretera depende del punto de partida y del recorrido: por ejemplo, Ruta 0 calcula 234 kilómetros para una de sus rutas desde Buenos Aires. El tiempo, los peajes y el combustible varían, por lo que conviene consultar el trayecto elegido antes de salir.

Para quienes quieran sumar un paseo, el sitio de Turismo de General Alvear menciona el balneario José Desiderio Lescano y la Reserva Ecológica entre las opciones locales. Antes de visitarlos, es recomendable confirmar horarios, acceso y servicios disponibles.