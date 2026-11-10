La impactante cifra de personas movilizadas durante la visita del papa León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina no sólo resulta histórica por ser la primera vez que un máximo exponente de la Iglesia Católica llega al país después de 39 años, sino también por las inmensas multitudes que se movilizaron en estos últimos días para recibirlo. Con varias actividades aún por realizarse, se estima que casi cinco millones de personas participaron de los distintos encuentros y celebraciones organizados hasta el momento.

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Según los datos difundidos, en la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron alrededor de 2.5 millones de personas durante la jornada del lunes en los alrededores del Monumentos a los Españoles. En Córdoba, por su parte, la estimación ronda los 2.3 millones de asistentes en el conjunto de las actividades vinculadas con la presencia del Sumo Pontífice, que incluyeron su recorrido en el papamóvil y las visitas al Arzobispado y a la Catedral. Dentro de ese movimiento, desde el Gobierno nacional señalaron que unas 800.000 personas pasaron por el predio de FAdeA.

Histórico: casi cinco millones de personas movilizadas durante la visita del papa León XIV en Argentina

De esta manera, el número de personas movilizadas en todo el país se acerca a los cinco millones, con el registro de ambas ciudades como principales puntos de convocatoria. Sin embargo, el cronograma de León XIV en la Argentina todavía tiene compromisos importantes y se espera que la cifra continúe creciendo.

Este martes por la noche, luego de regresar a Buenos Aires desde Córdoba, el papa tendrá un encuentro con los jóvenes que comenzará alrededor de las 20:15 horas. Además, el miércoles tendrá otras dos actividades centrales: la visita al penal de Devoto y la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la cual será su última gran celebración en el país. El Gobierno bonaerense estima que podría convocar a entre 3 y 4 millones de personas.

Cuánta gente asistió a la misa del papa León XIV en Palermo, CABA

El cálculo ubicó la concurrencia en torno a más de 2 millones de personas. Los números corresponden a datos y estimaciones que se hicieron al inicio de la misa, que comenzó pasadas las 11.30 horas de la mañana.

Para presenciar el encuentro con el papa León XIV, los fieles comenzaron a llegar desde temprano y algunos pasaron la noche en la zona. La concentración se extendió por los alrededores del monumento, la Avenida Del Libertador y las calles aledañas al escenario.

Cómo sigue la agenda del papa León XIV en la Argentina