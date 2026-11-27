Este fin de semana las y los conductores de la Ciudad de Buenos Aires deberán prestar atención a los cambios en el tránsito. Las autopistas Lugones y Dellepiane tendrán cortes totales y restricciones parciales por obras que se desarrollarán desde el viernes 27 de noviembre hasta la madrugada del lunes.

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Las obras estarán a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) en el marco de los proyectos impulsados por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño. Las intervenciones afectarán dos carriles para el ingreso y egreso de la Capital Federal, por lo cual podrían esperarse demoras y complicaciones en los horarios de más circulación.

Tres cierres totales y reducción de carriles en la autopista Lugones

Las obras en el sector norte estarán vinculadas con la construcción del nuevo paso bajo nivel de la calle La Pampa, en el límite entre los barrios de Palermo y Belgrano. Durante el fin de semana se avanzará con la ejecución de los pilotes que sostendrán el futuro anillo peatonal metálico.

El cronograma contempla tres interrupciones totales del tránsito entre Udaondo y Ombúes, y restricciones de carriles a la altura de La Pampa.

Los cortes serán los siguientes:

Viernes 27: desde las 23.30 hasta las 8 del sábado 28, habrá un cierre total entre Udaondo y Ombúes.

desde las 23.30 hasta las 8 del sábado 28, habrá un cierre total entre Udaondo y Ombúes. Sábado 28: de 8 a 16, estarán cerrados tres carriles derechos y habilitados los dos izquierdos. Entre las 16 y las 23, quedarán restringidos dos carriles derechos y funcionarán los otros tres.

de 8 a 16, estarán cerrados tres carriles derechos y habilitados los dos izquierdos. Entre las 16 y las 23, quedarán restringidos dos carriles derechos y funcionarán los otros tres. Sábado 28 al domingo 29: desde las 23 hasta las 5, volverá a interrumpirse completamente la circulación entre Udaondo y Ombúes.

desde las 23 hasta las 5, volverá a interrumpirse completamente la circulación entre Udaondo y Ombúes. Domingo 29: de 5 a 22, habrá nuevamente tres carriles derechos cerrados y dos izquierdos habilitados.

de 5 a 22, habrá nuevamente tres carriles derechos cerrados y dos izquierdos habilitados. Domingo 29 al lunes 30: desde las 22 hasta las 5, se realizará el último cierre total programado.

Durante las interrupciones completas, los conductores podrán utilizar la avenida Del Libertador y reincorporarse en Lugones-Illia por los accesos de Ombúes o Dorrego.

Además, permanecerá inhabilitada la nueva rama del puente Labruna que conecta directamente con Lugones. En cambio, seguirán funcionando las conexiones hacia Ciudad Universitaria, Udaondo y Cantilo. El enlace entre General Paz y Lugones continuará habilitado, aunque podría registrar demoras.

Cortes durante 24 horas en ambos sentidos de la Dellepiane

En el sur, la autopista Dellepiane tendrá otras restricciones. El operativo comenzará a las 7 del sábado 28 y se extenderá hasta las 7 del domingo 29. Se trata de obras para instalar una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Fonrouge y avanzar con la demolición de la estructura vieja ubicada en Mozart.

El esquema de circulación tendrá dos etapas: