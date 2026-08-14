Guía de descuentos del Banco Nación y Modo para agosto 2026: todos los beneficios que hay este mes

Agosto llegó con una batería de promociones de Banco Nación y MODO que permite acceder a descuentos y reintegros en algunos de los gastos habituales: desde las compras del supermercado y la carga de combustible hasta salidas gastronómicas, farmacia y compras para el hogar. La clave está en conocer qué beneficio corresponde a cada día y cuáles son los topes.

Las promociones se canalizan principalmente a través de MODO BNA+, utilizando las tarjetas de crédito o débito del Banco Nación que participan de cada promoción. De acuerdo al beneficio, hay compras mínimas, límites de reintegro y condiciones específicas.

Banco Nación y MODO: los descuentos de agosto, día por día

Lunes: supermercados y perfumerías

Los lunes concentran varias opciones para las compras del hogar. En ChangoMás , hay un 20% de descuento , con un tope de reintegro de $25.000 por banco y por mes y una compra mínima de $75.000.

, hay un , con un tope de reintegro de y una compra mínima de $75.000. También continúa el beneficio en Supermercados El Nene , con 25% de descuento , un tope mensual de $12.000 y una compra mínima de $35.000.

, con , un tope mensual de $12.000 y una compra mínima de $35.000. Para perfumerías adheridas, el beneficio alcanza el 20%, con un tope de reintegro de $20.000 por semana y un máximo acumulado de $70.000.

Martes: farmacias y mascotas

Los martes, Banco Nación ofrece un 20% de reintegro en farmacias adheridas , con un tope de $16.000 por banco y una compra mínima de $70.000.

, con un tope de $16.000 por banco y una compra mínima de $70.000. También hay una promoción para quienes tienen mascotas: 10% de reintegro sin tope y hasta tres cuotas sin interés en veterinarias y pet shops adheridos.

Miércoles: mayoristas

El miércoles es una de las jornadas fuertes para quienes realizan compras de volumen. En Maxiconsumo, la promoción llega al 30% de descuento, con un tope de reintegro de $12.000 por semana.

Jueves: supermercados, mayoristas y ópticas

Los jueves vuelve uno de los beneficios destacados en la región: 20% de descuento en Mayorista Nini , con un tope de reintegro de $20.000 mensuales.

, con un tope de reintegro de $20.000 mensuales. También hay 25% de descuento en El Nene, bajo las condiciones informadas para la promoción. En ópticas adheridas, el beneficio alcanza el 10% sin tope de reintegro, con posibilidad de financiar las compras en hasta tres cuotas sin interés.

Banco Nación y MODO.

Viernes: descuentos para cargar nafta

El viernes aparece uno de los beneficios más buscados: 20% de reintegro en combustibles en estaciones adheridas de YPF, Shell, Axion, Gulf y Dapsa , con un tope mensual de $10.000. En Shell se suma un 5% adicional , con un tope de $3.000 mensuales.

en estaciones adheridas de y , con un tope mensual de $10.000. En Shell se suma un , con un tope de $3.000 mensuales. Ese mismo día también hay promociones en supermercados: Vea ofrece 20% de descuento, con una compra mínima de $100.000 y un tope mensual de $25.000.

Viernes y sábado: Día y Disco

Durante viernes y sábado, los clientes pueden acceder a promociones en Día y Disco .

. En Día hay 20% de descuento, con un tope de $20.000 por banco por mes y una compra mínima de $35.000. En Disco, el descuento también llega al 20%, aunque exige una compra mínima de $100.000 y tiene un tope mensual de $25.000.

Sábado: libros, útiles y material educativo

Los sábados, las librerías adheridas ofrecen 10% de reintegro, con un tope de $10.000 por compra y la posibilidad de financiar en hasta tres cuotas sin interés.

Beneficios para jubilados, viajes y gastronomía

Los clientes jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Nación tienen además un beneficio adicional: 5% de reintegro al pagar con BNA+ MODO. La promoción se aplica de lunes a viernes en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto, con un tope de $5.000 semanales y hasta $20.000 mensuales.

Para quienes tengan previsto viajar, Banco Nación mantiene 12 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas. También ofrece financiación en 3, 6 y 12 cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, agencias de viaje, pasajes nacionales, productos regionales y otros servicios turísticos.

Compras en el supermercado.

La Ruta Gourmet suma otro beneficio para aprovechar durante el mes: 25% de descuento, con un tope de $10.000 por compra y hasta cinco operaciones mensuales. Entre las marcas participantes aparecen Atalaya, Antares, Bonafide, KFC, Kansas, Wendy's, Tea Connection, Persicco y La Pinocha, entre otras.

Cuotas sin interés: las otras promociones de Banco Nación

Los beneficios de agosto no se limitan a los reintegros. Para quienes necesiten comprar o financiar productos, Banco Nación también mantiene promociones especiales.

En neumáticos, hay:

Pirelli: 3, 6 y 12 cuotas sin interés.

3, 6 y 12 cuotas sin interés. Bridgestone y Goodyear: hasta 12 cuotas sin interés.

hasta 12 cuotas sin interés. Rosmi: 3 cuotas sin interés.

La Tienda BNA+ también ofrece distintas alternativas de financiación. Según el tipo de tarjeta, hay 12 cuotas sin interés con tarjetas Internacional y Gold, y 18 cuotas sin interés con tarjetas Black, Signature y Platinum. Además, hay 15 cuotas sin interés para determinados productos de eficiencia energética y 24 cuotas para motos 0 km. En productos seleccionados, la financiación mediante Préstamo Nación puede llegar hasta 48 cuotas.

Para indumentaria, los comercios adheridos ofrecen 3 y 6 cuotas sin interés durante agosto. La disponibilidad y las condiciones dependen del comercio y del medio de pago utilizado.