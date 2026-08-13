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Descuentos en nafta para agosto 2026: cómo ahorrar en combustible este mes

Las promociones varían de acuerdo a los bancos, billeteras virtuales e incluso la estación de servicio. Cómo obtener hasta 30% de reintegro.

13 de agosto, 2026 | 11.26
Nafta.

Cargar combustible es uno de los gastos que más impacta en el bolsillo de los argentinos, pero en agosto hay diferentes promociones bancarias y de billeteras virtuales que permiten ahorrar hasta un 30% en nafta y gasoil. 

Cómo aprovechar descuentos para cargar nafta o gasoil en agosto 2026

Distintas petroleras como YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy renovaron sus acuerdos con las diferentes entidades bancarias y durante todo agosto se podrán aprovechar promociones y reintegros para cargar combustible. Entre las propuestas vigentes durante este mes se destacan las siguientes:

  • Banco Macro: 20% todos los miércoles con tope de 15.000 pesos mensuales pagando con crédito Visa por MODO. Los clientes del segmento Selecta acceden a 30%, con tope de 20.000 pesos.
  • Banco Galicia: tiene un descuento del 10% pagando con crédito Mastercard por MODO, con tope de 10.000 pesos; los clientes Éminent suman 15%, y quienes tienen cuenta sueldo obtienen un 10% adicional.
  • Banco Santander: cuenta con un 15% los jueves para clientes del programa Sorpresa que abonen desde la app de YPF, con tope de 20.000 pesos mensuales.
  • Banco ICBC: ofrece 15% los martes para titulares de cuenta sueldo que paguen por MODO, con tope de 15.000 pesos.
  • Banco Nación: cuenta con un 20% los viernes mediante MODO BNA+, con tope de 10.000 pesos mensuales.
  • Banco Brubank: tiene 10% los lunes, con topes de entre 2.000 y 6.000 pesos por compra según el nivel de cuenta.
  • Banco Credicoop: 15% los viernes en todas las marcas, con tope de 4.500 pesos semanales, que sube a 20% para quienes tienen cuenta sueldo.
  • Banco BBVA: ofrece un 20% todos los días para clientes de los paquetes Black, válido en cualquier estación, con tope de 100.000 pesos mensuales.

Los decuentos y reintegros varían de acuerdo al banco, la billetera virtual o incluso la estación de servicio

Antes de cargar combustible conviene revisar las promociones vigentes en cada banco y su acuerdo con las estaciones de servicio, ya que cada petrolera puede variar sus descuentos a lo largo del mes. En ese sentido, es clave saber que algunas firmas tienen promociones para sus socios:

  • En YPF los socios del programa de fidelidad que paguen desde la aplicación de la compañía acceden a un 6% de ahorro sin tope todos los días entre la medianoche y las 6, y a un 3% adicional por autodespacho, acumulable con el beneficio nocturno.
  • En Shell, la aplicación Shell Box ofrece 10% los miércoles en combustibles V-Power, con tope semanal de 4.500 pesos. Entre las alianzas bancarias se destacan Banco Nación, con 25% los viernes y tope de 13.000 pesos mensuales; Banco Comafi, con reintegros de entre 10% y 20% los domingos según el segmento de cliente; y Banco Supervielle, con 10% los domingos pagando con débito Visa por MODO.
  • En Axion Energy, el programa ON otorga 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium y 5% todos los días en nafta súper para cargas de al menos 25 litros. A eso se agregan beneficios de Banco Comafi los lunes, Banco Brubank —con hasta 30% diario para clientes Ultra— y Banco Nación, con 20% los viernes.
  • En Puma Energy, la app Puma Pris otorga 10% los miércoles en nafta súper, Premium e Ion Diesel, además de puntos canjeables por vouchers de hasta 30.000 pesos. Ofrece también beneficios con Banco Comafi los viernes y Banco Galicia los lunes.

MÁS INFO

Qué descuentos o promociones hay con billeteras virtuales 

Además de las promociones bancarias, distintas billeteras virtuales y tarjetas suman beneficios válidos en varias marcas de estaciones de servicio:

  • Mercado Pago: ofrece un 10% los martes y jueves en Gulf pagando con QR, para cargas superiores a 40.000 pesos; y 10% los miércoles en Dapsa para compras desde 50.000 pesos. En Puma, los fines de semana ofrece 10% con tope de 5.000 pesos para nuevos usuarios de Puma Pris que paguen con dinero en cuenta.
  • Personal Pay: los sábados ofrece un 10% en Puma, pagando con la tarjeta Visa de Personal Pay desde la app Puma Pris, con tope de 4.000 pesos por compra.
  • Naranja X: tiene 10% los sábados y domingos en Gulf, pagando con tarjeta de crédito, con tope de 3.000 pesos por operación.
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