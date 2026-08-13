Descuentos en nafta para agosto 2026: cómo ahorrar en combustible este mes

Cargar combustible es uno de los gastos que más impacta en el bolsillo de los argentinos, pero en agosto hay diferentes promociones bancarias y de billeteras virtuales que permiten ahorrar hasta un 30% en nafta y gasoil.

Cómo aprovechar descuentos para cargar nafta o gasoil en agosto 2026

Distintas petroleras como YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy renovaron sus acuerdos con las diferentes entidades bancarias y durante todo agosto se podrán aprovechar promociones y reintegros para cargar combustible. Entre las propuestas vigentes durante este mes se destacan las siguientes:

Banco Macro : 20% todos los miércoles con tope de 15.000 pesos mensuales pagando con crédito Visa por MODO. Los clientes del segmento Selecta acceden a 30% , con tope de 20.000 pesos.

: pagando con crédito Visa por MODO. Los clientes del , con tope de 20.000 pesos. Banco Galicia: tiene un descuento del 10% pagando con crédito Mastercard por MODO, con tope de 10.000 pesos; los clientes Éminent suman 15% , y quienes tienen cuenta sueldo obtienen un 10% adicional.

tiene con tope de 10.000 pesos; los , y quienes tienen cuenta sueldo obtienen un 10% adicional. Banco Santander : cuenta con un 15% los jueves para clientes del programa Sorpresa que abonen desde la app de YPF, con tope de 20.000 pesos mensuales.

: cuenta con un que abonen desde la app de YPF, con tope de 20.000 pesos mensuales. Banco ICBC: ofrece 15% los martes para titulares de cuenta sueldo que paguen por MODO, con tope de 15.000 pesos.

ofrece para titulares de cuenta sueldo que paguen por MODO, con tope de 15.000 pesos. Banco Nación: cuenta con un 20% los viernes mediante MODO BNA+, con tope de 10.000 pesos mensuales.

cuenta con con tope de 10.000 pesos mensuales. Banco Brubank: tiene 10% los lunes, con topes de entre 2.000 y 6.000 pesos por compra según el nivel de cuenta.

tiene con topes de entre 2.000 y 6.000 pesos por compra según el nivel de cuenta. Banco Credicoop: 15% los viernes en todas las marcas , con tope de 4.500 pesos semanales, que sube a 20% para quienes tienen cuenta sueldo.

, con tope de 4.500 pesos semanales, que sube a 20% para quienes tienen cuenta sueldo. Banco BBVA: ofrece un 20% todos los días para clientes de los paquetes Black, válido en cualquier estación, con tope de 100.000 pesos mensuales.

Los decuentos y reintegros varían de acuerdo al banco, la billetera virtual o incluso la estación de servicio

Antes de cargar combustible conviene revisar las promociones vigentes en cada banco y su acuerdo con las estaciones de servicio, ya que cada petrolera puede variar sus descuentos a lo largo del mes. En ese sentido, es clave saber que algunas firmas tienen promociones para sus socios:

En YPF los socios del programa de fidelidad que paguen desde la aplicación de la compañía acceden a un 6% de ahorro sin tope todos los días entre la medianoche y las 6, y a un 3% adicional por autodespacho, acumulable con el beneficio nocturno.

que paguen desde la aplicación de la compañía acceden a un 6% de ahorro sin tope todos los días entre la medianoche y las 6, y a un 3% adicional por autodespacho, acumulable con el beneficio nocturno. En Shell, la aplicación Shell Box ofrece 10% los miércoles en combustibles V-Power, con tope semanal de 4.500 pesos. Entre las alianzas bancarias se destacan Banco Nación, con 25% los viernes y tope de 13.000 pesos mensuales; Banco Comafi, con reintegros de entre 10% y 20% los domingos según el segmento de cliente; y Banco Supervielle, con 10% los domingos pagando con débito Visa por MODO.

con tope semanal de 4.500 pesos. Entre las alianzas bancarias se destacan Banco Nación, con 25% los viernes y tope de 13.000 pesos mensuales; Banco Comafi, con reintegros de entre 10% y 20% los domingos según el segmento de cliente; y Banco Supervielle, con 10% los domingos pagando con débito Visa por MODO. En Axion Energy, el programa ON otorga 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium y 5% todos los días en nafta súper para cargas de al menos 25 litros. A eso se agregan beneficios de Banco Comafi los lunes, Banco Brubank —con hasta 30% diario para clientes Ultra— y Banco Nación, con 20% los viernes.

y 5% todos los días en nafta súper para cargas de al menos 25 litros. A eso se agregan beneficios de Banco Comafi los lunes, Banco Brubank —con hasta 30% diario para clientes Ultra— y Banco Nación, con 20% los viernes. En Puma Energy, la app Puma Pris otorga 10% los miércoles en nafta súper, Premium e Ion Diesel, además de puntos canjeables por vouchers de hasta 30.000 pesos. Ofrece también beneficios con Banco Comafi los viernes y Banco Galicia los lunes.

Qué descuentos o promociones hay con billeteras virtuales

Además de las promociones bancarias, distintas billeteras virtuales y tarjetas suman beneficios válidos en varias marcas de estaciones de servicio: