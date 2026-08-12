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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 12 de agosto

Precios de nafta y gasoil en CABA y PBA: valores promedio actualizados por empresa para este miércoles 12 de agosto.

12 de agosto, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 12 de agosto

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy miércoles 12 de agosto son los siguientes, según los valores promedio actualizados en las estaciones de servicio.

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2099
  • Nafta Premium: $2429
  • Gasoil: $2189
  • Gasoil Premium: $2469
  • GNC: $550

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1245
  • Nafta Premium: $1471
  • Gasoil: $1225
  • Gasoil Premium: $1409

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1399.90
  • Nafta Premium: $1667
  • Gasoil: $1358
  • Gasoil Premium: $1666
  • GNC: $644.77

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597
  • Nafta Premium: $1825
  • Gasoil: $1754
  • Gasoil Premium: $1899
  • GNC: $529

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2027
  • Nafta Premium: $2406
  • Gasoil: $2180
  • Gasoil Premium: $2440
  • GNC: $588

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2059
  • Nafta Premium: $2359
  • Gasoil: $2199
  • Gasoil Premium: $2429
  • GNC: $656.67

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030
  • Nafta Premium: $2223
  • Gasoil Premium: $2389
  • GNC: $709

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2048
  • Nafta Premium: $2246
  • Gasoil: $2115
  • Gasoil Premium: $2323
  • GNC: $709.90

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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