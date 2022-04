Las mujeres de Malvinas, en guerra contra el olvido: "No pudieron borrarnos de la historia"

El Destape habló con Alicia Reynoso, una de las "mujeres olvidadas" de Malvinas, enfermera de la Fuerza Aérea, que atendió junto a decenas de otras mujeres a los combatientes argentinos. Su lucha por la visibilización y reconocimiento como veteranas.

"Por más que nos quieran callar con un relato falso o un relato no demostrado, cuando uno tiene la verdad, la verdad tarde o temprano llega". Así lo aseguró Alicia Reynoso, una de las "mujeres olvidadas" de Malvinas, enfermera de la Fuerza Aérea, que atendió junto a decenas de otras mujeres a los combatientes argentinos que murieron o resultaron heridos en combate. Es que la Guerra de Malvinas no fue cosa de hombres como está escrito en la historia oficial, decenas de mujeres estuvieron los casi tres meses de conflicto bélico con Reino Unido, aunque las quisieron borrar de la memoria.

Las mujeres que participaron de la guerra asistieron a los combatientes tanto en tierra como en el mar. Por un lado, siete enfermeras civiles voluntarias embarcaron el 4 de junio y estuvieron presentes en la zona de conflicto, en el buque hospital ARA Almirante Irízar. Luego otras trece fueron ubicadas en el Hospital Reubicable de Comodoro Rivadavia. Éstas últimas pertenecían a la Fuerza Aérea y recibían a alrededor de treinta soldados por día. Además, hubo otras que se encontraban en las enfermerías de los buques de la Marina Mercante o trabajando en Puerto Belgrano.

Alicia Reynoso formó parte del primer grupo de enfermeras que llegaron a Comodoro Rivadavia en 1982.

Si bien algunas de ellas fueron resarcidas, lo cierto es que las enfermeras con rango militar fueron olvidadas y eliminadas de la memoria bélica por los militares que no reconocieron su participación en combate, no las destacaron por su lucha ni les otorgaron medallas ni las consideraron excombatientes ni veteranas de Malvinas. Sin embargo, la historia cambió gracias a las reivindicaciones y lucha de las mujeres y la tinta volvió a escribir para ponerlas en el lugar que les corresponde, aunque todavía queda mucho por reconstruir.

Alicia Reynoso, enfermera de la Fuerza Aérea, que atendió junto a sus compañeras a los combatientes argentinos que murieron o resultaron heridos, charló con El Destape y se mostró emocionada por el reconocimiento como "Veterana de Guerra” de Malvinas, que la convirtió en punta de lanza para las enfermeras restantes de las Fuerzas Aéreas que siguen luchando por su reivindicación.

"Para mí este 2 de abril, como lo fue este 8 de marzo pasado, fueron dos fechas que conmemoramos con más derechos adquiridos a las mujeres. En la guerra de Malvinas también nos habían dejado de lado y nos habían sacado de la historia. Pero empezamos a hablar y con las piedras y palos que nos tiraron hicimos la escalera más grande, cuando gané en primera instancia el juicio el 7 de mayo del 2021 para ser reconocidas y después lo logró mi compañera Estela", expresó Alicia en diálogo con este medio.

En 1982, Alicia solo tenía 23 años cuando fue llamada junto con sus compañeras a trabajar en el hospital móvil para asistir a los combatientes. Ella era jefa de enfermeras en el hospital de la Fuerza Aérea en Buenos Aires, era una de las primeras mujeres con estado militar de la República Argentina, la Fuerza Aérea las había incorporado en el año 1980.

"Éramos las primeras mujeres con estado militar de la República Argentina y como enfermeras militares, nosotras hicimos para lo que nos habíamos preparado y la verdad que cuando nos dieron la orden de irnos, porque nadie fue voluntaria, estábamos convencidas de que ese era el lugar donde teníamos que estar y combatimos desde nuestra trinchera", enfatizó Alicia que lamentó que luego no fue reconocido. "Me dolió el olvido posterior, el olvido de mis superiores, de mis camaradas y el de todos los gobiernos que no miraban a estas mujeres y miraban solamente a los hombres. De hecho todavía estamos batallando por 'el veterano y la veterana' porque hablan de veteranos y no de veteranas y eso es una lucha que es el día a día", expresó.

La lucha contra el olvido y la busca de reconocimiento como veteranas

Lo cierto es que recién en 2009, Alicia Reynoso fue la primera en iniciar un proceso judicial para ser reconocida como excombatiente que participó de la guerra. La Fuerza Aérea fue apelando en las diferentes instancias. Finalmente, luego de 40 años, en 2021, la sala II de la Cámara de la Seguridad Social falló a su favor y fue reconocida como Veterana de Malvinas y allanó el camino para que sus compañeras sean reconocidas, porque hay muchas maneras de "participar en combate" y ellas lo hicieron desde su rol de enfermeras enviadas a la guerra. "Por más que nos quieran callar con un relato falso o un relato no demostrado cuando uno tiene la verdad, la verdad, tarde o temprano llega", sostuvo.

Dos meses después se conoció también la sentencia de otra de las enfermeras, Stella Morales. Se trata de los dos primeros juicios por Malvinas con perspectiva de género. "Es una lucha constante de las mujeres que nos ha costado mucho y nos va a costar más en este ámbito tan machista como es el militar y la guerra. Aceptar la presencia de la mujer costó mucho, sobre todo de la presencia militar de la mujer, porque ellos sí aceptan la señora de..., la mujer, la hija de..., pero acá no había un 'de nadie': éramos todas cabos principales, todos tenemos un grado militar", remarcó Alicia sobre la falta de perspectiva de género en la guerra.

En este marco, remarcó que seguirán buscando los derechos que les quitaron a todas las mujeres de la guerra, "sin rencor pero con memoria". "Nosotras que hemos estado tan excluidas e invisibilizadas hoy tenemos esta visibilidad luego de estar escondidas porque por años casi logran borrarnos de la historia, pero no pudieron", agregó. "Estamos todas vivas, estamos todas conscientes de lo que nos hicieron y estamos todas en lucha eterna hasta la última que sea reconocida", completó.

Las veteranas de la guerra de Malvinas

Ante el intento de invisibilizar su protagonismo en combate, las veteranas de Malvinas tienen nombre y apellido, entre ellas se encuentran quienes pertenecieron a la Fuerzas Aéreas, pero también aquellas enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas civiles y otros miembros de la Marina Mercante y Armada. Porque si bien muchas fueron resarcidas económicamente, siguen exigiendo ser proclamados "veteranas de guerra". Ellas son: Alicia Reynoso, Stella Morales, Susana Mazza, Gissela Bassler, Sonia Escudero, Ana Massito, Silvia Barrera, María Marta Lemme, Norma Navarro, María Cecilia Ricchieri, María Angélica Sendes, María Graciela Trinchín, Mariana Soneira, Marta Giménez, Graciela Gerónimo, Doris West, Olga Cáceres, Marcia Marchesotti, Nancy Susana Stancato, María Liliana Colino, Maureen Dolan, Elda Solohaga, Silvia Storey, Claudia Patricia Lorenzini, Esther Moreno, Elsa Lofrano y Cristina Cormac.

De ellas, las otras once Veteranas de la Guerra de Malvinasde la Fuerza Aérea, que buscan que sus pares y sus superiores las reconozcan como tales, son las vicecomodoros Mónica Rodríguez y Mónica Rosas; las suboficiales Gladys Maluendez, Mirta Rodríguez, Sonia Escudero y Helda Soloaga; y las integrantes del personal civil Stella Maris Botta, María Marta Arce, Liliana Colino, Gisela Bassler y Esther Moreno.