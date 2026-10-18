Gratis para jubilados: la propuesta para disfrutar un show astronómico en El Planetario sin costo

Los jubilados y pensionados pueden disfrutar de diferentes actividades completamente gratis en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en el Planetario Galileo Galilei. El centro astronómico ofrece espectáculos inmersivos sin costo durante la semana.

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Así será "Vuelta por el Universo": el espectáculo gratis del Planetario

El Planetario ofrece distintas funciones inmersivas en su domo que los jubilados pueden aprovechar completamente gratis de martes a viernes. Entre ellas, la próxima se encuentra disponible:

Vuelta por el Universo : un espectáculo astronómico que propone hacer un recorrido visual desde los astros más cercanos hasta los confines del cosmos para descubrir las estructuras que forman el universo. Se puede disfrutar a las 12.30 hs

: un espectáculo astronómico que propone hacer un recorrido visual desde los astros más cercanos hasta los confines del cosmos para descubrir las estructuras que forman el universo. Se puede disfrutar a las 12.30 hs Agujeros Negros: una experiencia visual que permite descubrir los misterios de los agujeros negros y su relación con las galaxias. Ofrece imágenes de última generación y simulaciones avanzadas para acercar al público parte de los fenómenos más extremos y fascinantes del universo. Se realiza a las 17 hs.

Cómo acceder a las entradas gratis: el beneficio para jubilados de CABA

Los jubilados porteños pueden disfrutar de martes a viernes de los espectáculos gratis, pero previamente deben solicitar las entradas de manera online en la página oficial. El ticket es necesario para ingresar a la sala. Las entradas estarán sujetas a la capacidad disponible y se debe presentar la documentación que acredite dicha condición para ingresar.

Además, también pueden ingresar de manera gratuita:

Menores de 4 años, con el acompañamiento de un adulto.

Personas con discapacidad, junto a una persona acompañante.

Mientras que para el público general, las entradas tienen un valor de: