Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires podrán acceder completamente gratis a una nueva edición de “Historias compartidas”, una actividad cultural pensada para recorrer las salas y también con un taller creativo para crear.

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Así será “Historias compartidas” en el Museo Moderno

El eje de la exposición será "Vestir mundos" y la actividad se realizará el miércoles 25 de noviembre a las 11:30 hs en el Museo Moderno (ubicado en San Juan 350, CABA). La propuesta combina dos momentos:

Primero, los participantes recorrerán y conocerán las obras de la muestra.

Después, pasarán a la parte práctica: diseñar sus propias piezas de indumentaria a través de figurines, los dibujos que se usan en el mundo de la moda para bocetar una prenda.

La actividad tendrá una duración aproximada de dos horas, tiempo suficiente para hacer el recorrido sin apuro y dedicarle un rato al taller.

Cómo inscribirse en la actividad para jubilados

La inscripción se realiza mediante un formulario online y es exclusiva para beneficiarios del Pase Cultural. Los lugares son limitados y se asignan por orden de reserva, por lo que conviene anotarse con anticipación. Para quienes tengan dudas o consultas, el contacto es el correo comunidadpase@buenosaires.gob.ar.

¿Qué es la muestra “Vestir mundos”?

La exposición plantea el diseño de indumentaria como una práctica capaz de transformar los espacios que habitamos. Reúne a creadores que redefinieron la manera de vestir en la actualidad y que fueron más allá de los límites tradicionales de la moda, en respuesta a los desafíos sociales y ambientales del siglo XXI.

La idea es que, a partir de las obras, los asistentes puedan pensar la ropa no solo como una prenda de uso cotidiano, sino como una forma de expresión y de intervención sobre el entorno. Ese recorrido sirve de punto de partida para el taller de diseño.