En la segunda quincena de noviembre Mar del Plata tendrá una propuesta especial para los amantes de la música. Los tres Organismos Artísticos Municipales prepararon una agenda de conciertos de música clásica, tango y un homenaje a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Habrá precios accesibles para jubilados, estudiantes y residente de la ciudad.

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La programación contempla tres conciertos entre el viernes 20 y el sábado 28 de noviembre, con escenarios en la Catedral y en el Teatro Colón. La iniciativa permitirá disfrutar del trabajo de los elencos estables de la ciudad, con repertorios que recorrerán desde grandes compositores de la música universal hasta las tradicionales melodías del tango argentino.

El primer espectáculo tendrá entrada libre y gratuita, mientras que los otros dos contarán con localidades generales de $7.000 y un valor diferencial de $5.000 para jubilados, estudiantes y residentes de Mar del Plata.

El homenaje a la patrona de la música, Santa Cecilia

La agenda empezará el viernes 20 de noviembre a las 20.30 en la Catedral, con la presentación de la Banda Sinfónica Municipal junto al coro Ars Peregrinae Vocem.

Bajo la dirección del maestro José María Ulla, el espectáculo estará dedicado a Santa Cecilia, cuya celebración se conmemora cada 22 de noviembre. El repertorio incluirá composiciones de Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi y Andrew Lloyd Webber, entre otros. Tendrá entrada libre y gratuita, y no habrá necesidad de realizar reservas ni de retirar localidades previamente.

El sábado 21 a las 20 será el turno de la Orquesta Sinfónica Municipal, que ofrecerá el concierto central del homenaje en el Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Guillermo Becerra. El programa incluirá la Obertura en estilo italiano en Do mayor D.591, de Franz Schubert; las Variaciones sobre un tema de Tchaikovsky Op. 35, de Anton Arensky, y la Sinfonía N.º 85 "La Reina", de Joseph Haydn.

El tango tendrá su noche en el Colón

La programación continuará el sábado 28 de noviembre, a las 20, con la presentación de la Orquesta Municipal de Tango, dirigida por el maestro Julio Dávila. El conjunto cerrará el ciclo de conciertos con un espectáculo dedicado a uno de los géneros más representativos de la identidad musical argentina.

Al igual que en la presentación de la Orquesta Sinfónica, las localidades costarán $7.000 para el público general y $5.000 para jubilados, estudiantes y residentes de Mar del Plata.