El Teatro Nacional Cervantes acaba de abrir la inscripción para una nueva edición de Quiero decir, un programa de mediación cultural destinado a adultos mayores y jubilados, que busca acercarlos al mundo de las artes escénicas a través del intercambio, la lectura y la reflexión colectiva.

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La propuesta, que tendrá su cuarta convocatoria del año, es gratuita y se desarrollará de manera presencial en la sede del teatro, que está ubicada en Libertad 815 de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa está dirigida a personas de 65 años en adelante, jubiladas o en actividad, sin importar su profesión, oficio o dedicación. El objetivo es generar un espacio de encuentro en el que puedan compartir experiencias, opiniones y distintas formas de interpretar las obras.

Tres encuentros sobre Santos Vega en el Cervantes

En esta oportunidad, el programa estará centrado en Santos Vega, una obra de Luis Bayón Herrera, en la versión de Daniel Casablanca, Guadalupe Bervih y Andrés Sahade. La codirección está a cargo de Bervih y Sahade, y Casablanca tiene la dirección general.

La propuesta contempla tres encuentros durante noviembre, que incluirán la asistencia al espectáculo y espacios de conversación para analizar la puesta en escena, conocer su contexto y compartir diferentes perspectivas.

Las fechas previstas son:

Viernes 13 de noviembre: primer encuentro.

Viernes 20 de noviembre: segundo encuentro.

Viernes 27 de noviembre: tercer encuentro.





Los horarios y otras precisiones serán comunicados directamente a las personas seleccionadas. La coordinación estará a cargo de Leni González, periodista, autora y crítica teatral e integrante del equipo de Gestión de Públicos y Educación del Teatro Nacional Cervantes.

Cómo inscribirse y dónde encontrar más información

La actividad no tiene costo, pero requiere inscripción previa. Las y los interesados deben completar el formulario disponible en el sitio de Gestión de Públicos del Teatro Cervantes. Aunque no es necesario contar con experiencia previa en teatro, la organización considera recomendable tener interés por las artes escénicas y la historia cultural argentina.

Para realizar consultas, se puede contactar al Área de Gestión de Públicos de lunes a viernes, de 10 a 18, a través del correo gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar o por teléfono al (011) 4815-8883, internos 117, 137 y 188.

La iniciativa forma parte de las propuestas del Cervantes para ampliar el acceso a la cultura y para generar espacios de participación donde los adultos mayores no sean solamente espectadores, sino que también sean protagonistas del intercambio artístico.