Es gratis para jubilados: llega la Expo Alfajores este fin de semana a la ciudad de Buenos Aires

Este fin de semana llega una fiesta gastronómica ideal para los amantes de lo dulce: la Expo Alfajores Argentinos. Se trata de un evento que reúne más de 80 expositores de diferentes puntos del país y donde se construirá una representación gigante de la República Argentina con más de 100 alfajores. Además, se podrá disfrutar de degustaciones, clases en vivo y stands con actividades para toda la familia.

{{{htmlAmp}}}

Así será la Expo Alfajores en La Rural

La Expo Alfajores se realizará el próximo sábado 3 y domingo 4 de octubre desde las 13 hs, en ambas jornadas. Los visitantes podrán disfrutar de una feria de alfajores argentinos en un mismo lugar, además, habrá una gran variedad de los productores que presentarán sus propuestas, sus historias y mostrarán la diversidad de recetas, ingredientes y distintas formas en las que se puede preparar el clásico dulce argentino.

Desde versiones marplatenses, cordobeses, santafesinos, jujeños, y algunos clásicos como el de maicena, y nuevas versiones como el de pistacho, habrá un tipo para cada gusto. El evento propone mostrar como el mismo producto puede reversionarse en diferentes formas y encontrar distintas identidades según quién lo elabore y dónde lo haga. Así, las recetas tradicionales con dulce de leche, se mezclarán en el centro de exposiciones de Buenos Aires con nuevas variantes gourmet y especialidades regionales.

La propuesta incluye también concursos, como una competencia para descubrir cuántos alfajores puede comer una persona en un minuto, sorteos de electrodomésticos y diferentes propuestas para disfrutar en familia. Entre las diferentes actividades juntos a especialistas se podrá disfrutar de:

Sábado 3 de octubre

13.30 hs: una charla Lorena Meana dará la charla “Alfajor & chocolate, una composición de autor”.

15:00 hs: la berissense Gaby Amato indagará en el alfajor blanco con dulce de leche y dulce de limón.

17:30 hs: Pablo Remaggi hará el “Alfajor Matilda”

18:30 hs: Luisina Perez Perioni expondrá sobre “Alfajores de otro planeta”

Domingo 4 de octubre

14:00 hs: Angélica del Carril profundizará en el “Alfajor de chips de chocolate y dulce de leche”.

15:00 hs: Paula Ventura hará luego una masterclass sobre su torta alfajor XXL de maicena.

17.30 hs: Ianina Blotto homenajeará al tradicional “Alfajor Mar del Plata".

Cómo acceder a las entradas: quiénes pueden disfrutarlo gratis

La entrada general tiene un valor de $10.000 para dos personas, se pueden comprar en el sitio oficial . Sin embargo, algunas personas pueden ingresar completamente gratis: