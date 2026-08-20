El Gobierno dio de baja 18 prepagas y mutuales: la lista de entidades que dejaron de operar

Las entidades excluidas presentaban distintas irregularidades, entre ellas la ausencia de actividad efectiva, falta de afiliados y documentación incompleta.

El gobierno nacional dio de baja 18 prepagas, mutuales y cooperativas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). La decisión fue instrumentada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) tras una serie de auditorías destinadas a verificar que las empresas y organizaciones registradas cumplieran con los requisitos establecidos para operar.

Las entidades excluidas presentaban distintas irregularidades, entre ellas la ausencia de actividad efectiva, falta de afiliados y documentación incompleta. Por ello, quedan inhabilitadas para comercializar planes de salud y para actuar como agentes de seguro bajo la regulación de la Superintendencia. La medida se encuadra en un proceso de control y reordenamiento del sistema de salud privado que lleva adelante el Gobierno.

En abril de este año, ya habían sido dadas de baja cuatro prepagas. Ahora, se sumaron 18 que forman parte de la depuración de entidades que, según las auditorías, no cumplían con las condiciones para permanecer inscriptas. El proceso de fiscalización tiene por objetivo actualizar y detectar aquellas organizaciones que figuran formalmente como prestadoras, pero que no tienen una actividad efectiva.

En este caso, la SSS determinó que las 18 entidades no reunían las condiciones necesarias para continuar formando parte del RNEMP. Para el Gobierno, el objetivo de estos controles "fortalece" la fiscalización, elimina registros de entidades que no funcionaron efectivamente y ordena el universo de prestadores alcanzados por la normativa.

Además, las bajas no afectarían a los usuarios porque las entidades no tenían beneficiarios activos al momento de las auditorías.

Las 18 prepagas dadas de baja

Plan Odontológico Integral S.A. - RNEMP Provisorio N° 1-1729-1

- RNEMP Provisorio N° 1-1729-1 Cámara de Tabaco de Misiones - RNEMP Provisorio N° 4-1663-2

- RNEMP Provisorio N° 4-1663-2 Armiento S.A. - RNEMP Provisorio N° 1-1357-1

- RNEMP Provisorio N° 1-1357-1 Instituto Materno Infantil S.A. - RNEMP Provisorio N° 1-1195-7

- RNEMP Provisorio N° 1-1195-7 Sociedad Médica Universitaria S.A. - RNEMP Provisorio N° 1-1069-

- RNEMP Provisorio N° 1-1069- Asociación Mutual Intercooperativa - RNEMP Provisorio N° 3-1575-5

- RNEMP Provisorio N° 3-1575-5 AMI S.R.L. - RNEMP Provisorio N° 1-1402-4

- RNEMP Provisorio N° 1-1402-4 Huinca Salud S.A. - RNEMP Provisorio N° 1-1645-7

- RNEMP Provisorio N° 1-1645-7 Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda. - RNEMP Provisorio N° 2-1627-0