Giro en el caso Axel González: sobreseyeron a su amigo y las pruebas apuntan contra la Policía

La justicia chaqueña sobreseyó a Ariel Esteban Lázaro, amigo y última persona que vio con vida a Axel Alejandro González, quien desapareció en mayo de este año en la zona de Fontana. La resolución concluyó que no había elementos para atribuirle maniobras destinadas a desviar la investigación y que las pruebas reunidas respaldaban su versión sobre una persecución policial.

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La sentencia N.º 220, dictada el 13 de octubre por la jueza María Laura del Valle Agüero, del Juzgado de Garantías N.º 3 de Resistencia, dispuso su sobreseimiento parcial y definitivo por esa acusación. La decisión no establece qué ocurrió con Axel ni quiénes son responsables de su desaparición, pero descarta el supuesto encubrimiento atribuido a uno de los últimos testigos que lo vio.

Axel había salido de su casa en Puerto Tirol el sábado 16 de mayo, con destino a la vivienda de su pareja en Fontana, pero nunca llegó. Horas más tarde, Lázaro, conocido como "Pavita", relató los tensos momentos que vivieron durante esa madrugada del domingo 17 de mayo. Según su testimonio, la situación dio un giro inesperado mientras regresaban a pie. "La última vez que estuve con él íbamos para su casa caminando y nos empezó a perseguir un móvil de la Policía", explicó el joven en declaraciones a medios locales.

Según contó, ambos se separaron y los efectivos policiales iniciaron una persecución a pie. Ariel detalló que uno de los agentes corría con "una pistola en la mano", mientras que el otro volvió al patrullero para salir rápidamente hacia la misma dirección. Además, advirtió que él mismo había recibido amenazas previas de los agentes tras culparlo de un robo.

Ese relato orientó la investigación hacia la actuación de los policías. La madre de Axel, María Gómez, radicó la denuncia contra agentes de la Comisaría Segunda de Fontana. Tiempo después, las autoridades ordenaron el apartamiento del jefe de la comisaría, todo el personal de guardia y otros dos agentes

Sin embargo, Lázaro quedó bajo sospecha por supuestas contradicciones en sus declaraciones: se investigó si había aportado versiones destinadas a proteger a otras personas y dificultar el esclarecimiento del caso. El avance de las medidas de prueba no sostuvo esa hipótesis.

Los elementos que corroboraron la versión del amigo de Axel

Entre los elementos valorados por la Justicia aparecen registros de cámaras de seguridad que reconstruyen parte del recorrido. A la 1.55 del 17 de mayo, las imágenes captaron a dos hombres sobre avenida Marconi al 6000. A las 2, fueron registrados hacia la calle Los Aromos y, cuatro minutos después, un patrullero circuló en esa misma dirección con las balizas encendidas.

Los datos de geolocalización del móvil N-156, perteneciente a la Comisaría Segunda, también confirmaron la presencia del vehículo en el barrio La Anunciación durante esa madrugada.

A esas pruebas se incorporó el testimonio de Joel Leonel López, quien manifestó haber visto a Axel agitado y a policías ingresar a un terreno, saltar un cerco y recorrer un sector cercano al bañado del Arazá. Según su declaración, los efectivos se retiraron solos y Lázaro se encontraba angustiado por no saber dónde estaba su amigo.

La jueza también tuvo en cuenta declaraciones de autoridades policiales que reconocieron la falta de elementos incriminatorios contra él. Con ese sustento, resolvió desvincularlo de la imputación por encubrimiento, prevista en el artículo 277 del Código Penal.