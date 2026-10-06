Casa FOA abrió al público el Palacio Molina, el histórico edificio de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Barracas, que durante octubre se convirtió en sede de la edición 2026 de la tradicional exposición de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo.

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La construcción, ubicada en la avenida Regimiento de Patricios 1053, fue originalmente parte de la fábrica de Alpargatas y conserva la impronta industrial de fines del siglo XIX, con grandes fachadas de ladrillo a la vista, estructuras metálicas y techos de más de cuatro metros de altura.

La muestra permanecerá habilitada hasta el 1 de noviembre, por lo que se trata de una oportunidad acotada para conocer por dentro un inmueble que habitualmente no funciona como espacio de visita turística. Durante estas semanas, sus ambientes fueron intervenidos con propuestas contemporáneas que combinan diseño, arquitectura, arte y paisajismo.

¿Cómo es el Palacio Molina y qué se puede ver?

El inmueble fue concebido en la década de 1880 como parte del complejo industrial de Alpargatas y llegó a albergar la producción de calzado de la compañía, además de otras marcas como Flecha. Su arquitectura responde a una época en la que los edificios fabriles también buscaban expresar la dimensión y el progreso de la actividad industrial.

Para esta edición de Casa FOA, el espacio fue reorganizado en 42 ambientes intervenidos y ocupa unos 5700 metros cuadrados. Las propuestas incorporan materiales como hormigón y metales, junto con distintas soluciones sustentables y elementos de diseño contemporáneo que dialogan con la estructura original.

El recorrido permite encontrar ambientes diseñados como viviendas, salas de cine, auditorios, espacios de coworking y sectores gastronómicos, en una combinación que mantiene visibles algunos de los rasgos industriales del antiguo establecimiento. El concepto elegido para la edición es “Alquimia”, utilizado como eje para vincular la historia del inmueble con las nuevas intervenciones.

La exposición, además, forma parte de la propuesta anual de Casa FOA, que se realiza desde 1985 a beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbrán (FOA).

¿Cómo anotarse para visitar el Palacio Molina?

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Passline. El ticket general tiene un valor de $25.000 y permite un único ingreso durante todo octubre. Los menores de 15 años no pagan.

El Palacio Molina recibe visitantes todos los días de 12 a 20, mientras que los viernes el horario se extiende hasta las 23.