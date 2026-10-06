Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo llegan las tormentas y los fuertes vientos a la region

El tiempo cambiará drásticamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de este miércoles, después de una jornada que se presentará como la más cálida el martes. El pronóstico del tiempo anticipa un período de inestabilidad, con lluvias, tormentas aisladas, bajas temperaturas y viento del sudeste.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes estará mayormente nublado, pero sin precipitaciones. La temperatura mínima rondará los 15°C y la máxima llegará a los 21°C. El viento soplará inicialmente desde el noreste y después rotará al este.

El cambio empezará a sentirse el miércoles, cuando aumente la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche al 70%. En simultáneo, la temperatura descenderá y se ubicará entre los 14°C y los 18°C.

Miércoles y jueves, los días más inestables

El miércoles será el día con mayor posibilidad de precipitaciones en el AMBA. Además de las tormentas aisladas, el viento rotará al sudeste y podría alcanzar ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Según el SMN, la inestabilidad estará relacionada con la formación y el desplazamiento de sistemas de baja presión sobre el país. La persistencia del viento del sudeste también podría provocar un aumento en el nivel del Río de la Plata, con posibles complicaciones en sectores bajos cercanos a la costa.

El jueves continuará el cielo cubierto y todavía habrá condiciones inestables, pero con una menor probabilidad de precipitaciones. Será una jornada fresca, con una mínima estimada en 14°C y una máxima de 19°C. Continuará el viento del sudeste.

El viernes llegaría la mejora, parcialmente

Para el viernes se espera una mejora, pero no será un cambio rotundo. El cielo continuará mayormente nublado, pero la probabilidad de lluvias será baja y la inestabilidad comenzará a perder fuerza.

Las temperaturas se mantendrán moderadas, entre los 14 y los 18 grados, con viento del sudeste, que todavía podría presentar algunas ráfagas fuertes.

El SMN mantiene mientras tanto para este martes alertas meteorológicas en distintas provincias por tormentas, lluvias persistentes, nevadas y viento Zonda.

Las advertencias más importantes se concentran en sectores de San Luis y Mendoza, donde algunas áreas tienen alerta naranja por tormentas y fuertes ráfagas de viento.

En síntesis, el AMBA tendrá por delante varios días de cielo gris y temperatura más baja. El día miércoles será el momento de mayor atención por la suma de lluvias, tormentas y viento. Se recomienda estar atento a las actualizaciones del SMN.