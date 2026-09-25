Geólogo de La Plata fue elegido como uno de los 7 científicos que mapearan el fondo del océano.

Un geólogo argentino fue seleccionado para mapear el 100% del fondo del océano. Se trata de Fermín Palma, egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Fue seleccionado entre cientos de postulantes a nivel global para formar parte del programa de becas de Seabed 2030, un proyecto impulsado por la Fundación Nippon y GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) que busca cartografiar la totalidad del lecho marino del planeta en el año 2030.

{{{htmlAmp}}}

Fermín integra un grupo selecto de solo 7 científicos seleccionados en todo el mundo dentro del programa de becas del Centro de Cartografía Costera y Oceánica de la Universidad de New Hampshire, Estados Unidos. Palma desarrolló su formación y trayectoria científica en el ámbito científico local argentino, participando en campañas oceanográficas e investigación en geomorfología marina. Su trabajo abarca el procesamiento de datos batimétricos de alta resolución, el uso de ecosondas multihaz y el análisis geomorfológico del fondo marino.

Fermín Palma fue seleccionado para capacitarse y mapear el fondo del océano.

En diálogo con 0221.com.ar., el geólogo explicó que "es una oportunidad única tanto a nivel profesional como para el país porque se capacita gente en estas temáticas que después vuelve al país y se las enseña a otras personas". Con 34 años, quedó seleccionado junto a científicos de Colombia, Grecia, Kenia, Madagascar, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.

Cómo es el proyecto que busca mapear el 100% del fondo del océano

El proyecto busca cartografiar la totalidad del lecho marino antes de que finalice la década. Seabed 2030 es impulsado por la Fundación Nippon de Japón y la organización GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) y reúne a gobiernos, instituciones académicas e industrias de todo el mundo para mapear en alta resolución el 100% de las profundidades oceánicas, del cual se conoce menos que de la superficie de la Luna o Marte.

Actualmente, buques oceanográficos y embarcaciones autónomas sin tripulación utilizan ecosondas multihaz para escanear el lecho marino con ondas de sonido, mientras que la batimetría colaborativa permite que barcos mercantes, pesqueros y cruceros privados aporten continuamente datos de profundidad captados durante sus travesías habituales. Gracias a esto se ha logrado elevar la cobertura del mapa marino del 6% inicial a más del 25% en tan solo unos años.

Sin embargo, mapear el 100% del océano tendría otro impacto. Contar con una topografía submarina precisa es crucial para perfeccionar los modelos del cambio climático, ya que el relieve del fondo determina cómo giran las corrientes y se distribuye el calor global, predecir con exactitud la propagación de tsunamis, proteger ecosistemas frágiles como los montes submarinos y planificar de forma segura la red de cables de fibra óptica que sostiene el internet mundial.