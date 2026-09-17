De Rosario al Mundo: investigador del CONICET ganó un prestigioso premio internacional

La Sociedad Americana de Microbiología (ASM) distinguió al argentino Alejandro Vila. El investigador del CONICET, director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR) y profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), recibió el Premio Moselio Schaechter 2026. Se trata de un galardón internacional que reconoce a investigadores de países en vías de desarrollo que han demostrado un liderazgo excepcional y un compromiso sostenido con el avance de la microbiología global.

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Vila fue reconocido por su trabajo pionero en materia de biología estructural. Su investigación permitió desentrañar los mecanismos moleculares de las metalo-β-lactamasas, enzimas responsables de la resistencia bacteriana, cuya importancia radica, según explican desde el CONICET, en la generación de conocimiento fundamental riguroso que se traduce en el desarrollo de patentes y servicios tecnológicos de alto valor agregado para el sector socio-productivo, sentando las bases moleculares sobre las cuales se sostiene la innovación biotecnológica actual.

Alejandro Vila fue reconocido con un premio internacional.

Tras recibir el premio, el investigador expresó: "Recibir este premio es un inmenso honor, pero sobre todo es un reconocimiento a la calidad de la ciencia de nuestro país. Este hito refleja décadas de trabajo ininterrumpido de un equipo humano excepcional integrado por investigadores, becarios y profesionales de apoyo en el IBR. Demuestra que, desde Argentina, tenemos la capacidad de hacer ciencia de frontera, formar recursos humanos de excelencia y generar conocimiento que aporte soluciones a problemas globales urgentes".

Un reconocimiento para la ciencia en Latinoamérica

Con el Premio Moselio Schaechter 2026, Vila pasó a integrar un grupo reducido de científicos latinoamericanos que recibieron esta distinción. Entre los antecedentes se encuentran Gustavo Goldman, de Brasil, premiado en 2021; Nancy Saravia, de Colombia, reconocida en 2013; y Diego de Mendoza, también investigador del CONICET en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, quien recibió el premio en 2015.

La ASM fue fundada en 1899 y es una de las organizaciones científicas más grandes del mundo. El Premio Moselio Schaechter busca poner en valor la capacidad de construir ciencia desde regiones en desarrollo, destacando tanto la excelencia en la investigación como el impacto en la formación comunitaria. De esta manera, la ciencia argentina se ubica una vez más dentro de las mejores del mundo.