Tres años de espera: más de 1000 científicos del CONICET movilizan en reclamo de sus puestos de trabajo

Más de 1000 científicos y científicas del CONICET vuelven a marchar este miércoles al Polo Científico-Tecnológico de CABA para exigir la efectivización de sus cargos, en medio de despidos y recortes en el área científica. Denuncian que hace tres años esperan ingresar a la planta permanente del organismo y todavía no fueron asignados. Además, que muchos de los investigadores no cobran desde entonces.

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Según el comunicado de los ingresantes del CONICET, en septiembre de 2023, 850 investigadores recibieron la notificación de haber sido seleccionados para ingresar a la planta permanente del organismo, tras un proceso de evaluación que se extendió por al menos seis meses. “Fue un reconocimiento al esfuerzo de casi una década de formación”, señalaron los afectados.

A ese grupo se sumaron 100 técnicos y personal de apoyo, también ganadores de concursos. Sin embargo, todos quedaron atrapados en la política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei y ejecutada en el organismo por su presidente, Daniel Salamone. “Las altas fueron suspendidas hasta finales de 2025. Recién entonces, y tras dos años de presión, se otorgaron dos tandas de ingresos que apenas cubrieron un tercio de los casos. La mayoría seguimos esperando, con trabajos precarios y pluriempleo”, lamentó una investigadora. En los últimos meses, el Directorio del organismo deslizó que los ingresos restantes se concretarían en 2026, pero hasta ahora no hubo novedades.

“Soy una de las más de 600 personas que está aguardando su ingreso a planta permanente del CONICET desde que ganamos los concursos en 2023. Esta situación ya es insostenible, no da para más”, apuntó Clara Giachetti, doctora en biología e integrante del Colectivo de Ingresantes a CONICET. “Estamos perdiendo personal altamente calificado, no solo porque se va al exterior en lo que habitualmente se conoce como fuga de cerebros, sino también a nivel interno: colegas que ganaron el concurso con la intención de trabajar en la ciencia pública hoy están en el ámbito privado o buscando cualquier empleo, aunque no esté relacionado con su formación, aquello en lo que el país invirtió años para sostener a sus familias o pagar un alquiler.”, enfatizó.

En este marco, el Colectivo de Ingresantes a CONICET, que reúne afectados de 22 provincias y más de 70 localidades, viene reclamando desde entonces la totalidad de las incorporaciones. En este contexto, convocaron a una movilización el miércoles 9 de septiembre en el Polo Científico-Tecnológico de CABA, sede central del organismo, y en los Centros Científicos Tecnológicos de todo el país.

Más investigadores afectados

Según la denuncia, al reclamo de quienes esperan desde 2023 se suman los 400 investigadores seleccionados en 2025, que también aguardan su incorporación. “Cada año la lista se alarga y el cuello de botella se agrava”, advirtió el colectivo. En paralelo, 379 becarios posdoctorales fueron notificados de que no se renovaría su continuidad laboral desde el 31 de julio de este año, hasta la resolución de los concursos de 2026. “Es una política cientificida que vuelve inviable el funcionamiento del organismo”, denunciaron los afectados.

Otra de las demandas es la reparación de trayectorias profesionales y la espera perjudica evaluaciones, promociones, aportes jubilatorios y estabilidad laboral. “No se trata solo de un salario, sino de derechos vulnerados”, remarcaron. El reclamo apunta no solo a las altas pendientes, sino también a la necesidad de presupuesto para investigar y de frenar el vaciamiento del sistema científico. “Estamos perdiendo recursos humanos valiosos, tanto investigadores como personal de apoyo especializado en tareas críticas de laboratorio. Esta es una decisión meramente política, sostenida por el presidente, sus jefes de gabinete y el titular del CONICET, Daniel Salamone. Frente a esta situación irregular y extrema, el miércoles 9 de septiembre a partir de las 11 estaremos en el Polo Científico y en distintos puntos del país exigiendo nuestras altas, los derechos laborales adeudados y una reparación por el retraso en nuestras trayectorias científicas.”, cerró la científica.