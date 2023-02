Perczyk y Tapia impulsan que se incorpore el fútbol femenino en las escuelas

El objetivo del convenio firmado es para que las chicas y los chicos sean formados en igualdad de condiciones. Además, será obligatorio que las y los jugadores finalicen sus estudios.

El ministro de Educación, Jaime Perczyk y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, acordaron impulsar la incorporación del fútbol femenino en las clases de educación físicas de las escuelas de todo el país. "El fútbol es una escuela para todas y todos, por eso vamos a impulsar que haya espacio para el fútbol femenino en todo el sistema femenino", dijo el funcionario, remarcando la importancia de que los clubes de barrio y los de AFA formen a las chicas en igualdad de condiciones.

Ambos dirigentes firmaron un convenio de cooperación para impulsar y promover la terminalidad de la educación obligatoria de todas y todos los futbolistas bajo el lema "Estudiar es tu mejor jugada", al que también adhirió la Asociación de Futbolistas Agremiados. Al mismo tiempo, se contempla el dictado de cursos de oficio para favorecer la inserción laboral de las y los deportistas. "Que ellas quieran jugar al fútbol para nosotros es una obligación deportiva y también educativa", remarcó Perczyk al hablar de igualdad de condiciones.

Por otro lado, el ministro de Educación remarcó que "el fútbol femenino debe seguir desarrollándose y para eso necesitamos que todas nuestras jugadoras cuenten con un desarrollo integral, no solo en lo futbolístico, sino también en lo humano". Mientras que, sobre la finalización de los estudios, sostuvo: "Debemos acompañar a cada chico y chica a que termine el colegio primario y el ciclo secundario. Estas son cosas que nos van a llevar, en lo humano, a que se profesionalicen".

A su vez, Perczyk manifestó que "todos sueñan con triunfar y salir campeones del mundo, pero son pocos los que tienen esa posibilidad" y por esa razón, "la educación es una herramienta, un gran valor y todos debemos contribuir con ella". Y sobre los cursos de inserción laboral, advirtió: "La posibilidad de vivir del deporte es corta, por eso creemos que es importante terminar la escuela y eso es una obligación del estado, de las familias y de los clubes. También tenemos que ayudar a la formación profesional, en oficios, y eso es para el que puede seguir siendo deportista y para el que tiene un límite en su carrera".

Por otro lado, "Chiqui" Tapia manifestó: "No solo se sale campeón del mundo jugando al fútbol. Este convenio que hemos firmado no hace más que ratificar la responsabilidad y el compromiso que tiene la Casa Madre del Fútbol Argentino con la educación". Y añadió: “El fútbol es cultura, queremos que sea un convenio integrador. Todos los argentinos y argentinas lo necesitamos. El fútbol femenino debe seguir desarrollándose y, para eso, necesitamos que todas nuestras jugadoras cuenten con un desarrollo integral, no solo en lo futbolístico, sino también en lo humano".

El objetivo principal de dicho convenio es ejecutar acciones para incentivar, impulsar y brindar el acompañamiento pedagógico para promover la terminalidad educativa y el fortalecimiento en las trayectorias escolares de todos/as los/as futbolistas que conforman el universo del fútbol argentino. Para ellos, desde Educación asignarán material de apoyo, pedagógico, didáctico y/o tecnológico en los clubes indicados por AFA.

Asimismo, la cartera que lidera Perczyk brindará asesoramiento a Referentes Educativos designados por la AFA sobre los Programas de Acompañamiento de trayectorias escolares. Mientras que AFA se compromete a incluir como requisito obligatorio para todos/as los/as futbolistas de las divisiones inferiores de los clubes afiliados -directa o indirectamente-, su condición de alumno regular del colegio primario/secundario o la acreditación de la finalización de dichos estudios.

Del acto, que se realizó en la sede de la AFA participaron también el titular de Futbolistas Agremiados, Sergio Marchi; el Asesor Ejecutivo del Ministerio de Educación, Mario Caputo; Marcelo Achille, vicepresidente de la AFA; el fundador de la Red Solidaria, Juan Carr; presidentas y presidentes de clubes y dirigentes de ligas del interior del país, entre otros.