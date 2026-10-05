Cómo funcionan colectivos, trenes y subtes hoy martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre se lleva a cabo un paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), pero el servicio de transporte público mantendrá la regularidad habitual. Pese a la medida de fuerza que resentirá la atención en diversas áreas públicas, los colectivos, trenes y subtes funcionarán con total normalidad a lo largo de toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el resto del país, garantizando la movilidad de los usuarios que deban trasladarse.

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Las razones del reclamo, los convocantes y la duración del paro

La medida fue impulsada formalmente por la conducción de ATE, encabezada por Rodolfo Aguiar, en rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitó la venta irrestricta de tierras rurales a extranjeros. Según fundamentó el gremio estatal, la decisión del máximo tribunal de ratificar la derogación de la Ley de Tierras vulnera la soberanía nacional sobre recursos estratégicos y zonas de frontera.

El paro nacional consistirá en un cese de actividades con retiro de los lugares de trabajo a partir de las 12 del mediodía de este martes. Desde ese horario, los afiliados se movilizarán hacia el Palacio de Justicia para manifestarse frente a la sede judicial. La medida se extenderá durante la segunda mitad del día, paralizando la atención en ministerios, organismos descentralizados y dependencias oficiales de todo el territorio argentino.

Asociación Trabajadores del Estado. (Crédito de foto: Prensa ATE)

El escenario social y el gobierno de Javier Milei ante las protestas

La protesta se produce en un escenario de creciente tensión entre los sindicatos del sector público y el gobierno de Javier Milei. Desde el inicio de la gestión libertaria, el programa impulsado por la Casa Rosada, centrado en el ajuste fiscal, la reforma del Estado y la desregulación económica, desató una constante confrontación con las organizaciones gremiales. En este contexto, ATE mantiene una postura de permanente resistencia frente a despidos, el cierre de organismos y las medidas orientadas al libre mercado.

El fallo judicial favorable a la venta libre de tierras reavivó el debate sobre el impacto de las políticas oficiales en la soberanía. Mientras el oficialismo defiende la flexibilización normativa para atraer inversiones internacionales, el sector sindical denuncia la entrega de recursos estratégicos. La movilización hacia Tribunales volverá a medir el debate social en las calles, poniendo a prueba los protocolos de seguridad nacionales dispuestos para el espacio público.